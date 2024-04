Bolezni partnerjev zbližali princa Williama in kraljico Camillo

Princ William in kraljica Camilla naj bi se, medtem ko se njuna partnerja soočata z bitko z rakom, močno povezala. Čeprav je princ svojo mačeho spoznal šele leta po tem, ko je njegov oče začel zvezo z njo, se je skozi leta omehčal in jo zdaj vidi v drugačni luči. Skupna izkušnja naj bi ju zbližala, tako sta se v težkih časih naučila pogumno stati drug ob drugem.

OGLAS

"Princ William se je precej zbližal s kraljico Camillo. V tem času sta ustvarila tesno vez, čeprav so bili občutki bodočega kralja na začetku do nje zapleteni. Pustili so ju, skoraj dobesedno, 'negovati krono', medtem ko kralj in princesa okrevata. Stiske ljudi pogosto zbližajo. Kljub vsemu napredku, ki je bil dosežen pri zdravljenju raka, je sama diagnoza še vedno strašljiva stvar," razkriva kraljeva strokovnjakinja Jennie Bond.

Kraljica Camilla in Princ William FOTO: AP icon-expand

Kljub svojemu privilegiranemu ozadju se je princ William v življenju soočal s številnimi osebnimi izzivi. Moral se je spoprijeti z izgubo svoje ljubljene matere in babice, odtujenostjo od brata princa Harryja in očetovo diagnozo raka. Pred kratkim pa ga je prizadel še boj njegove žene z enako hudo boleznijo.

Seznam ljudi, na katere se prestolonaslednik lahko obrne za osebno podporo, je zelo omejen. Vendar pa se po nekaj težavnih letih 41-letni William za nasvet obrača k družinskemu članu, ki se je znašel v enaki situaciji. Težko obdobje ga je povezalo s kraljico Camillo. Pogumno stojita ob svojih partnerjih, medtem ko ta bijeta svoje bitke. "In medtem ko Camilla in William kažeta pogumen obraz pred svetom in nedvomno tudi pred svojima zakoncema, včasih lahko drug drugemu zaupata, kako se spopadata z vsem tem. Ko je pokojna kraljica umrla, je William govoril o tem, kako je bila ob njem v 'najsrečnejših trenutkih' in 'najbolj žalostnih dnevih njegovega življenja'. Zdaj Camilla nekaj teh trenutkov deli z njim in to zagotovo krepi njun odnos," še dodaja.