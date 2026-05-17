Tuja scena

Bolgarija se veseli evrovizijske zmage: 'Ponos za vso državo!'

Sofija, 17. 05. 2026 11.15 pred 1 uro 2 min branja 19

Avtor:
K.Z.
Dara

Jubilejna 70. Evrovizija se je zaključila z zmago Bolgarke Dare, ki je navdušila z energično pesmijo z naslovom Bangaranga, s 27-letnico pa se veseli vsa država. Ljudje na ulicah Sofije so dejali, da so navdušeni in ponosni na zmago bolgarske pevke, poroča Reuters.

Bolgarija se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Sicer so bili najbližje zmagi leta 2017, ko jih je zastopal Kristian Kostov s pesmijo Beautiful Mess in je zasedel drugo mesto.

Dara je zmagovalka jubilejne 70. Evrovizije.
FOTO: Profimedia

"Izjemno pozitivno. Mislim, da je bila sinoči vsa Bolgarija navdušena. Veseli smo tega, ponos za vso državo!" je za Reuters dejal eden od mimoidočih na ulicah glavnega mesta Sofija, druga pa je dodala: "Upala sem. Niti malo nisem verjela, ampak neverjetno sem vesela, da je Dara zasluženo zmagala!" Tretja ponosna Bolgarka pa je povedala: "Zelo sem vesela Darine zmage. To je velik ponos za Bolgarijo!"

Čeprav so Darino zmago šele razglasili, pa se Bolgarija že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. "Sofija zmore, Bolgarija zmore in BNT zmore," je dejala generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije Milena Milotinova, ki se je zahvalila vsem Bolgarom doma in v tujini, ki so podpirali njihovo predstavnico.

Z Darino zmago se Evrovizija seli v Bolgarijo.
Z Darino zmago se Evrovizija seli v Bolgarijo.
FOTO: Profimedia

Nad Darino zmago pa so navdušeni tudi glasbeni kolegi. Pevka Lucy Dyakovska je bila že pred finalom prepričana, da zmaga letos potuje v Bolgarijo. "Nisem spala, ker je bil občutek v zadnjih dneh točno takšen – da bo letos Bolgarija zavzela naslovnice svetovnih medijev!" je dejala in dodala: "In prav to se je zgodilo, zahvaljujoč dekletu, ki se že 11 let ni prav nič spremenilo. Na odru je postala izjemna profesionalka!"

Med prvimi je 27-letnici čestitala tudi ena najbolj znanih bolgarskih pevk, Lili Ivanova. Mladi kolegici je tudi v prihodnje zaželela veliko uspeha.

Čestital ji je tudi bolgarski minister za notranje zadeve Ivan Demerdžijev, ki je na družbenem omrežju zapisal: "Danes je čudovita in nadarjena bolgarska ekipa zmagala na Evroviziji in nam napolnila oči s solzami veselja in ponosa. Verjemimo vase in zasedli bomo svoje upravičeno mesto v Evropi in svetu! Zmoremo in skupaj nam bo uspelo!"

Priporoča
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Minifa
17. 05. 2026 11.55
A je Tanja Fajon že čestitala zmagovalcu in IZRAELU za izjemen uspeh, prašam za soseda ??
+3
4 1
Minifa
17. 05. 2026 11.56
Ali je pa na tabletah...??
+4
4 0
Con-vid 1984
17. 05. 2026 11.51
Prireditev za ritodaje
+0
1 1
ŠeVednoPlešem
17. 05. 2026 11.48
Bolgarka Dara preprečila škandal in nelagodje, ki bi ga povzročila zmaga Izraela. Čestitke zmagovalki! Izraelska skladba očitna provokacija, prav bedno, naslov Michelle, kot da bi želeli kopirati Beatle, ki so bili vedno ZA MIR, pacifisti in niso zagovarjali genocida ter etničnega čiščenja Palestincev. Brutalna zloraba Evrovizije s strani države Izrael. Ob tem pa še grozljivo kopiranje Khaleda in njegovega sloga. Seveda Khaled je Arabec
+2
6 4
lokson
17. 05. 2026 12.29
Ti imaš pa res grenko življenje. Bi ti kaj napisal, pa 297 člen, "baje" na pusti.
0 0
Stajerc22
17. 05. 2026 11.43
Ena boljsih evrovizij v zadnjih letih. Zame je imel Izrael najboljso pesem. Slovenije in prenosa na RTV nisem pogresal, smo gledali na HRT.
+2
6 4
ŠeVednoPlešem
17. 05. 2026 11.49
Torej si bil na Hrvaškem 😂 kajti v Sloveniji je bil program HRT zatemnjen
-2
2 4
Stajerc22
17. 05. 2026 12.15
Ni bilo nic zatemnjeno. Smo gledali normalno. kabelska
+1
1 0
Slovenska pomlad
17. 05. 2026 11.41
Veseli ne,da so evropske tajne službe premagale izraelske tajne službe.
-1
3 4
MEDKO
17. 05. 2026 11.37
Bravo Bolgarija! Da ne bo spet politika vmes.
+0
2 2
proofreader
17. 05. 2026 11.35
Voditelj je na koncu glasovanja omenil, da so države, ki so letos zabredle v politične vode, prihodnje leto spet dobrodošle.
+1
3 2
Un71
17. 05. 2026 11.33
Kaj zdej? Bojkotiramo evrovizijo al ne? Al tko k povsod pri nas neki na pol in kakor veter piha, potem pa nič ni narejeno, kot se šika? :)
+1
3 2
Masturbator
17. 05. 2026 11.31
Dobro, da se slovenci niso ZOPET osmesili.
+7
8 1
proofreader
17. 05. 2026 11.30
Mi pa nismo ponosni na naše aktivistke, ki nam vsiljujejo Palestinsko propagando.
-1
5 6
periot22
17. 05. 2026 11.29
Zanič pesem samo ceguljenje!
+1
3 2
SenecaLucius
17. 05. 2026 11.28
Evo, letos je bila za zmago na vrsti vzhodna Evropa, nam zdaj naslednjih 10 let ni potrebno hoditi, ker nismo v planu za zmago.
+4
5 1
