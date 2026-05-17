Bolgarija se veseli evrovizijske zmage: 'Ponos za vso državo!'

Bolgarija se veseli prve zmage na Evroviziji. Na jubilejnem 70. tekmovanju jim jo je pripela 27-letna Dara, ki je glasbeno kariero začela v resničnostnem šovu. Sicer so bili najbližje zmagi leta 2017, ko jih je zastopal Kristian Kostov s pesmijo Beautiful Mess in je zasedel drugo mesto.

Dara je zmagovalka jubilejne 70. Evrovizije. FOTO: Profimedia

"Izjemno pozitivno. Mislim, da je bila sinoči vsa Bolgarija navdušena. Veseli smo tega, ponos za vso državo!" je za Reuters dejal eden od mimoidočih na ulicah glavnega mesta Sofija, druga pa je dodala: "Upala sem. Niti malo nisem verjela, ampak neverjetno sem vesela, da je Dara zasluženo zmagala!" Tretja ponosna Bolgarka pa je povedala: "Zelo sem vesela Darine zmage. To je velik ponos za Bolgarijo!"

Čeprav so Darino zmago šele razglasili, pa se Bolgarija že pripravlja, da bo naslednje leto gostila največje glasbeno tekmovanje v Evropi. "Sofija zmore, Bolgarija zmore in BNT zmore," je dejala generalna direktorica bolgarske nacionalne televizije Milena Milotinova, ki se je zahvalila vsem Bolgarom doma in v tujini, ki so podpirali njihovo predstavnico.

Z Darino zmago se Evrovizija seli v Bolgarijo. FOTO: Profimedia

Nad Darino zmago pa so navdušeni tudi glasbeni kolegi. Pevka Lucy Dyakovska je bila že pred finalom prepričana, da zmaga letos potuje v Bolgarijo. "Nisem spala, ker je bil občutek v zadnjih dneh točno takšen – da bo letos Bolgarija zavzela naslovnice svetovnih medijev!" je dejala in dodala: "In prav to se je zgodilo, zahvaljujoč dekletu, ki se že 11 let ni prav nič spremenilo. Na odru je postala izjemna profesionalka!" Med prvimi je 27-letnici čestitala tudi ena najbolj znanih bolgarskih pevk, Lili Ivanova. Mladi kolegici je tudi v prihodnje zaželela veliko uspeha.