Brazilska manekenka Gisele Bündchen se je dan po izgubi mame oglasila na svojem Instagram profilu in se z galerijo družinskih fotografij in čustvenim zapisom poslovila od nje.

"Ljubljena mama, boli me, ker vem, da te ne bom mogla več objeti, a vem, da boš vedno bdela nad nami. Bila si angel na zemlji, ki je vedno pomagal vsem okoli sebe. Zelo sem hvaležna, da sem tvoja hči in da sem se učila od tebe. Hvala, ker si najboljši vzor ljubezni, moči, sočutja, poguma in milosti," je zapisala in nadaljevala: "Za vedno bom cenila lepe spomine, ki sva jih delili, in živela bom po vrednotah, ki si me jih naučila. Večno boš živela v številnih življenjih, ki si se jih dotaknila. Hvala, ker si mi dala pet najboljših prijateljic za vse življenje. Tvoja ljubezen nas bo vedno vodila. V sanjah te bom videla. Rada te imam."

Mama brazilske manekenke je po poročanju brazilskih medijev umrla v bolnišnici Moinhos de Vento v brazilskem mestu Porto Alegre. Mati šestih hčera, med katerimi je tudi slavna manekenka, je umrla po bitki z rakom.