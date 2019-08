Na Ljubljanici so se zabavali vsi željni športa in zabave. V okviru 3. Festivala urbane kulture Slovenija so se najprej ob Ljubljanici in potem tudi na njej družili ustvarjalci dobrih urbanih zgodb.

Teden dni pred 3. Festivalom urbane kulture Slovenija, ki ga bodo razgibali Röyksopp, David Morales, Sladica, Klemen Klemen, Marina Martensson in drugi so organizatorji gostili tradicionalno druženje z ustvarjalci dobrih urbanih zgodb. Tokrat ob in na Ljubljanici. Med povabljenci so bili tudi FilipinBlažiz FB Acrobatic ter legendarni Gušti.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

Vsi trije se strinjajo, da je Ljubljana vsako leto bolj živa ter da je bila prireditev na ljubljanski Špici odličen izgovor za druženju ob dobri glasbi in športu. Prisotni so se namreč lahko spoznali osnove supanja, preizkusili so se lahko v skakanju na trampolinu in se raztegnili s pilatesom. Vse skupaj pa so podložili ritmi, ki bodo zadnji vikend v avgustu objeli Tobačno. Gušti je povedal, da je pri izboru najljubšega športa zelo 'osnoven', prisega namreč na nogomet:"To je zagotovo moja najljubša športna aktivnost. Poleti pa poleg igranja nogometa, velikokrat s psom obiščem Rožnik." Filip in Blaž pa sta pravo nasprotje osnovnega in dolgočasnega. Fanta prisegata na ekstreme in adrenalin, kot je povedal Filip: "Bolj kot je neumno, bolj kot je nevarno, bolj sva za." Dodala sta, da sta navdušena, da je Ljubljana v poletnih mesecih tako živa."Lahko povem, da je Ptuj poleti zelo mrtev in se nič ne dogaja, zato je lepo videti, da prestolnica sveti. Če je pa premalo dogajanja, pa ne morem reči, ker sem premalo v centru," je povedal Filip.

Filip in Blaž ne moreta brez adrenalina. FOTO: Marko Delbello Ocepek