Bolj živčen kot na olimpijskih: Svetovni rekorder Duplantis zaročil dekle

24-letni svetovni rekorder in olimpijski prvak Armand Duplantis je pokleknil na eno koleno in zaprosil izbranko Desiré Inglander , vse skupaj pa je v objektiv ujela revija Vogue Scandinavia . Športnik je skandinavsko različico modne biblije prosil za pomoč pri organizaciji posebnega dne, manekenka pa je vse do ključnega trenutka mislila, da gre le za navadno fotografiranje za članek v reviji.

O zaroki je svetovni rekorder razmišljal več let, po olimpijskih igrah pa je začel kovati načrt. "Pravzaprav med potjo domov, na letalu. Takoj, ko so se olimpijske igre zaključile, sem bil pripravljen."

Duplantis je Vogue Scandinavia kasneje priznal, da je bil veliko bolj živčen kot pa na dan pomembnih tekmovanj, manekenka pa je bila po zaroki popolnoma v šoku. "Vedno imam vse pod nadzorom, nemogoče me je presenetiti." Toda Duplantis je za zaročenko pripravil še eno presenečenje - uredil je, da sta njuni družini in manekenkini najbližji švedski prijatelji pripotovali iz Stockholma in Louisiane, da bi proslavili svojo zaroko, ravno ko se je snemanje zaključilo.

Spomnimo, športnik in manekenka sta se spoznala leta 2020 na znanem švedskem festivalu. Desiré v tistem času ni iskala partnerja, njeno mišljenje pa se je spremenilo, ko je spoznala športnika, ki se je pozneje šalil, da so načini osvajanja na Švedskem in v Ameriki, iz katere prvotno prihaja, zelo drugačni. "V Louisiani veliko več časa govorimo. Na zabavi sem zato želel govoriti z njo in se ji predstaviti, a ona tega ni želela. Želela je zgolj plesati."

Za skandinavsko modno revijo se je manekenka v začetku leta spominjala prvega zmenka: "Imela sem 19 let, nikoli nisem bila na zmenku in ne bi si mogla predstavljati nič hujšega kot jesti z osebo, ki je ne poznam. In v angleščini," se je priprav na prvi zmenek spominjala manekenka. A zdi se, da sta jezikovne prepreke kmalu premagala. Desiré sedaj partnerja spremlja na vseh tekmah in je njegova največja podpornica.