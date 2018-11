Boljši igralec kot rokoborec? Arquette srečen, da je preživel

"Če bi si prerezal vratno žilo, me najbrž ne bi bilo več med vami,"je za revijo Peoplepovedal igralec, ki zadnje čase bolj kot filmske vloge nabira mišice in nove dvoboje v rokoborskih ringih. Ko je tokratni dvoboj dosegel vrhunec, ga je nasprotnik porezal s stekleno svetlobno cevjo.

"Včasih pri bojih uporabljamo neonske luči, ko sem se porezal, sem videl, da mi teče kri in me je zagrabila panika. Ker sem se prehitro obrnil, me je rob razbitega stekla porezal po vratu. Bilo je precej grozljivo," je priznal zvezdnik, ki se z rokoborbo ukvarja zadnje desetletje.

Na srečo se je izognil resnejšim poškodbam, čeprav si je porezal vratne mišice in se naslednje jutro, potem ko so ga oskrbeli v bolnišnici, zbudil v trzljajih in z zatečenim vratom. Obstaja pa tudi precej fotografij in posnetkov, s katerih je razvidno, da dvoboj ni bil šala ...