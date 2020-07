Bollywoodska zvezdnica Ajšvarja Raj in hčerka pozitivni na koronavirus

Ajšvarja Raj Bačan in njena osemletna hčerka Aradhja sta zboleli za koronavirusom. Da je igralka, ki je bila imenovana za najlepšo žensko na svetu, prejela novico, da je pozitivna na covid-19, je potrdil njen 46-letni mož Abišek.

"Ajšvarja in Aradhja sta prav tako pozitivni na covid-19. Ostali bosta doma v samoizolaciji. Ostali člani družine, med drugim tudi moja mama, so negativni. Hvala za lepe želje in molitve,"je zapisal 46-letnik, v drugem tvitu pa dodal: "Z očetom sva še vedno v bolnišnici, dokler se zdravniki ne odločijo drugače. Prosim vas, ostanite varni in previdni. Sledite navodilom!"

Le dan pred tem je igralkin mož svoje sledilce obvestil, da sta pozitivni test prejela on in njegov 77-letni oče, bollywoodska legenda Amitabh Bačan. Ob prvem tvitu je sporočil, da imata z očetom le blažje simptome.

Ajšvarja je sicer izjemno priljubljena bollywoodska igralka, ki se ji je uspelo prebiti tudi v Hollywood. Igrala je v filmu Pink Panter 2, najbolj znana pa je kot obraz priznane kozmetične linije L'Oreal.