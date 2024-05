Bollywoodska zvezdnica Shabana Azmi: Demokracija po svetu je ogrožena

V Indiji trenutno potekajo sedemtedenske državne volitve, glavna tema kampanje pa so bile ekonomske razlike in verske delitve. Da je demokracija po svetu ogrožena, je prepričana ena najbolj znanih bollywoodskih igralk, Shabana Azmi , ki je zaigrala v filmih Arth , Ghoomer in Ogenj , ob tem pa izpostavila še, da je bila tudi religija izrabljena v politične namene.

"Navadni državljani, ki čutijo, da njihov glas ne šteje, imajo pravico, da svoj glas oddajo na volitvah vsakih pet let, kar je treba na vsak način zaščititi. Demokracijo je treba ohraniti, saj ko so napadene demokratične pravice, so napadene pravice državljanov," je dejala 73-letnica.

Azimi je na vprašanje, kako se je v tem času počutilo 200 milijonov muslimanov, ki živijo v Indiji, odgovorila: "Seveda je religija postala orodje politike, še posebej v času volitev." Zvezdnica je ob tem dodala, da je njena veroizpoved le del njene identitete. "O sebi nikoli nisem razmišljala kot o muslimanki, saj vam bom na vprašanje, kdo sem, najprej odgovorila, da sem ženska, Indijka, igralka, aktivistka, mati in hči. Sem vse to, da sem muslimanka, pa je le del moje identitete. Vedno so me učili, da moram izražati svoje mnenje, zato sem se takrat, ko sem se srečala s težavami, ki so provokativne, z njimi tudi spopadla. Zakaj na svetu ni pravice? Zakaj spolna neenakost? Upam, da imamo igralci v sebi nekaj občutljivosti," je še povedala in dodala, da se je na tak način vključila v svoje delo s prebivalci slumov v Mumbaju in nato še z ženskami.