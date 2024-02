Bollywoodska zvezdnica v želji po ozaveščanju o raku uprizorila lastno smrt.

"Čutim, da moram to deliti z vami. Tukaj sem, živa. Rak materničnega vratu zame ni bil usoden, je pa bil usoden za na tisoče žensk," je dejala v video objavi in poudarila, da so pri bolezni ključni informiranost in preventivni ukrepi, kot je redno pregledovanje in cepljenje.

Kljub pomembnemu sporočilu je igralka zaradi načina, ki ga je izbrala, hitro postala tarča kritik. Številni so njeno potezo označili za neokusno ter nespoštljivo do žensk, ki so res umrle zaradi raka materničnega vratu. "To je najslabša poteza v zgodovini," je objavo bollywoodske igralke komentiral eden od uporabnikov.

Tako igralka kot organizacija, s katero je pri ozaveščanju o bolezni sodelovala, sta na Instagramu sporočili, da se zavedata, da je novica o smrti marsikoga pretresla. "Opravičujem se vsem, ki sem jih prizadela. Moj namen je bil šokirati in pripeljati do pogovora o temi, o kateri ne govorimo dovolj. Ja, uprizorila sem lastno smrt. Vem, da je ta poteza ekstremna, a sedaj vsi govorimo o raku materničnega vratu. To je bolezen, ki tiho vzame tvoje življenje. Ponosna sem na to, kaj je novica o moji smrti dosegla."