Bollywoodski zvezdniki obsodili dogajanje v Afganistanu

Dogajanje v Afganistanu je dodobra pretreslo celotno javnost, odzivi na trenutno napeto situacijo pa prihajajo z vseh strani, tudi iz Bollywooda, ki ima z državljani Afganistana močno prepletene vezi. Bollywoodski zvezdniki so zato na spletu združili moči in obsodili dogajanje v Afganistanu. S ključnikom 'Molimo za Afganistan' so svojim oboževalcem sporočili, da mislijo nanje.

Nepričakovana vez med Bollywoodom in Afganistanom je veliko močnejša, kot bi človek sprva mislil. Bollywoodski filmi, v katerih se glavni junaki navadno borijo za pravico, ki v sodobnem času velikokrat ni zagotovljena, so pri afganistanskem ljudstvu vzbudili posebno navezanost, ki je posebej močna postala v težkih časih. Afganistan je zato postal pomembno tržišče za bollywoodske ustvarjalce, ki so se ob trenutni situaciji oglasili in nasilno dogajanje obsodili.

icon-expand Kangana Ranaut, uspešna bollywoodska igralka, je opozorila na resnost situacije. FOTO: Profimedia

"To je tako kruto. Umori, posilstva in popoln propad demokracije. Molimo za Afganistan," je zapisala bollywoodska igralka Bhumi Pednekar. Okupacija afganistanskega glavnega mesta je močno razburila tudi igralko Kangano Ranauto, ki je opozorila, da se podobno lahko zgodi tudi ostalim, zato celotne situacije ne bi smeli opazovati v tišini. "Molim za Afganistan," je pripisala in se s tem v skupni molitvi pridružila igralcu Sonu Soodu in Tisci Chopri, ki je na Instagram objavila fotografijo iz otroštva, ki ga je preživela v Kabulu.

Indijski režiser Kabir Khan, ki je svoj filmski prvenec poimenoval Kabul Express, se je na svojem Instagramovem profilu z galerijo fotografij poklonil Afganistanu ter v opis dodal emotikon zlomljenega srca.

"Medtem ko ena država praznuje svojo neodvisnost, jo je druga izgubila. V kakšnem svetu živimo," se je spraševala igralka Soni Razdan. Prav v dneh, ko so se razmere v Afganistanu zaostrile, je Indija namreč praznovala svojo neodvisnost. Svetovne filmske ustvarjalce je s svojim zapisom na Twitterju naslovila tudi afganistanska filmska režiserka Sahraa Karimi, ki je filmske kolege prosila in spodbudila, naj spregovorijo o dogajanju in zaščitijo ljudi.

