Bondov kaskader o Danielu Craigu: slava mu ni stopila v glavo

65-letni kaskader Greg Powell pozna igralca Daniela Craiga že skoraj 30 let, saj je z njim prvič sodeloval že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sta skupaj snemala pustolovski film Sharpe, piše Metro.co.uk. Moči pa sta združila tudi v filmih iz franšize James Bond in je tako Powell za Express.co.uk razkril, kako je delati s Craigom.

"Daniela poznam že kar nekaj let. Skoraj 30," je začel. Spoznala sta se namreč čisto na začetku Danielove kariere in je tako povedal, da mu slava ni stopila v glavo in da z njim zelo rad dela. "Zelo je prijazen," je Powell še povedal o Craigu. "Če sem iskren, se od takrat, ko sva se spoznala, ni veliko spremenil," je nato še dodal.

Powell pa je sodeloval že v mnogih hollywoodskih filmih, med drugim tudi v Haryju Potterju, Maščevalcih (Avengers) in seveda v mnogih Bondovih filmih, vendar pa se v prihajajočem Ni čas za smrt ne bo pojavil. Za Express.co.ukpa je razkril, da je tokrat nekaj kaskaderskih točk izpeljala njegova hčerka Tilly Powell, ki pa je sicer v vlogi kaskaderke nastopila že v Spectru in Skyfallu.