'Bondovo dekle', ki jo je mož zapustil zaradi več kot 30 let mlajše: Zelo mi je hudo

V televizijski pogovorni oddaji Lorraineje igralka Susie Vanner voditeljici Lorraine Kelly zaupala svoje občutke po ločitvi od poslovneža Warrena Todda . Vannerjeva, ki je najbolj znana po svoji, sicer manjši vlogi 'Bondovega dekleta' oziroma dekleta, ki je preživela noč s 'tajnim agentom 007' v filmu Vohun, ki me je ljubil, je priznala, da je bila ločitev zanjo zelo boleča:''Zelo mi je hudo, a sem borka, zato sem se odločila, da svojo energija in čustva usmerim v ustvarjanje glasbe ... ''

Susie in Warren sta bila poročena 32 let, med njima pa je bilo približno 16 let razlike. Toddova družina je na začetku njunega razmerja izrazila pomisleke, ker je bila Vannerjeva toliko starejša, a v njuno razmerje nikoli niso želeli posegati. Poslovnež naj bi se, po besedah anonimnega vira, znašel v krizi srednjih let, zaradi katere je začel pogosteje obiskovati telovadnico, tam pa naj bi spoznal Anyo –staro malo čez 30 let.