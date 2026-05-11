Bonnie Tyler naj bi po srčnem zastoju morali oživljati

Kot poročajo ameriški mediji, je Bonnie Tyler doživela srčni zastoj, ko so jo zdravniki skušali obuditi iz umetne kome, ki naj bi ji pomagala pri hitrejšem okrevanju po nujni operaciji na črevesju. Pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart ostaja na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici na Portugalskem.

Lokalni časopis Correio da Manh dodaja, da naj bi se 74-letnica borila tudi z infekcijo, ki jo zdravniki skušajo obvladovati z večjimi odmerki antibiotikov. Kot jim je povedal pevkin dolgoletni prijatelj Liberto Mealha, so zdravniki glede zvezdničinega nadaljnjega okrevanja optimistični.

Pevka je pred dnevi morala prestati nujno operacijo zaradi razlitja slepiča, je v izjavi za javnost takrat povedal njen menedžer, da bi hitreje okrevala, pa so se zdravniki odločili, da jo dajo v umetno komo. Tyler se je slabo počutila že med koncertom v Londonu, kjer je poiskala tudi zdravniško pomoč, a izvidi niso pokazali ničesar, je poročal Correio da Manh.