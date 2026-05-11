Tuja scena

Bonnie Tyler naj bi po srčnem zastoju morali oživljati

Portugalska, 11. 05. 2026 12.47 pred 1 uro 2 min branja

Avtor:
K.Z.
Bonnie Tyler

Okrevanje pevke Bonnie Tyler, ki je nedavno prestala operacijo črevesja na Portugalskem, ne poteka brez zapletov. 74-letnico naj bi morali zdravniki po tem, ko so jo skušali zbuditi iz umetne kome, zaradi srčnega zastoja oživljati, zato ostaja na oddelku za intenzivno nego.

Kot poročajo ameriški mediji, je Bonnie Tyler doživela srčni zastoj, ko so jo zdravniki skušali obuditi iz umetne kome, ki naj bi ji pomagala pri hitrejšem okrevanju po nujni operaciji na črevesju. Pevka uspešnice Total Eclipse of the Heart ostaja na oddelku za intenzivno nego v bolnišnici na Portugalskem.

Bonnie Tyler
FOTO: Profimedia

Lokalni časopis Correio da Manh dodaja, da naj bi se 74-letnica borila tudi z infekcijo, ki jo zdravniki skušajo obvladovati z večjimi odmerki antibiotikov. Kot jim je povedal pevkin dolgoletni prijatelj Liberto Mealha, so zdravniki glede zvezdničinega nadaljnjega okrevanja optimistični.

Pevka je pred dnevi morala prestati nujno operacijo zaradi razlitja slepiča, je v izjavi za javnost takrat povedal njen menedžer, da bi hitreje okrevala, pa so se zdravniki odločili, da jo dajo v umetno komo. Tyler se je slabo počutila že med koncertom v Londonu, kjer je poiskala tudi zdravniško pomoč, a izvidi niso pokazali ničesar, je poročal Correio da Manh.

Odpotovala je v Algarve, kjer ima že več kot 30 let domovanje, kmalu zatem pa so se pojavile hude bolečine v trebuhu. Po hospitalizaciji je morala prestati nujno operacijo.

Pevka je sicer sredi turneje, a so naslednji datum koncerta, ki bi moral biti 22. maja na Malti, že umaknili s sporeda. Poleti ima predvidene še nastope v Nemčiji, na Češkem, Madžarskem, v Turčiji, Avstriji, na Škotskem in v Angliji.

bonnie tyler pevka koma oživljanje srčni zastoj

