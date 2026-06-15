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Tuja scena

Bonnie Tyler ni več v komi, zdravstveno stanje ostaja resno

15. 06. 2026 20.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Bonnie Tyler

Pevka Bonnie Tyler ni več v komi, vendar ostaja v zelo resnem zdravstvenem stanju na oddelku intenzivne nege, je sporočil njen predstavnik. 75-letno pevko so maja po nujni operaciji črevesja prepeljali v bolnišnico na Portugalskem, kjer so jo zaradi okrevanja dali v umetno komo.

Po besedah predstavnika se stanje Bonnie Tyler izboljšuje, zdravniki pa so prepričani, da bo okrevala, čeprav napredek poteka počasi. Zaradi zdravstvenih težav bodo njeni poletni koncerti odpovedani ali prestavljeni, medtem ko organizatorji še vedno upajo, da bo lahko nastopila na nekaterih jesenskih datumih.

Bonnie Tyler
Bonnie Tyler
FOTO: Profimedia

V izjavi, objavljeni na pevkini spletni strani, je zapisano, da "ni več v komi, vendar ostaja zelo bolna in na intenzivni negi v bolnišnici na Portugalskem". "Čeprav se njeno stanje izboljšuje, gre za počasen proces. Njeni zdravniki so še vedno prepričani, da bo dobro okrevala, vendar bo to trajalo nekaj časa."

Pevkin predstavnik se je ob tem zahvalil oboževalcem za "izjemen val ljubezni in podpore" z vsega sveta ter dodal, da se Bonnie tega zaveda in je hvaležna za vse dobre želje. V izjavi se je opravičil tudi za motnje pri izvedbi poletne turneje: "Opravičujemo se vsem Bonniejinim oboževalcem in našim promotorskim partnerjem za razočaranje, ki ga bo to povzročilo, vendar verjamemo, da boste v teh težkih okoliščinah pokazali razumevanje in potrpežljivost. Upamo, da se bomo z vami srečali prihodnje leto."

Pevkina ekipa je ob tem prosila za spoštovanje zasebnosti in sporočila, da bodo nadaljnje informacije objavljene ob pomembnejših spremembah njenega stanja.

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