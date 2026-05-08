Tuja scena

Bonnie Tyler po nujni operaciji v umetni komi

Faro, 08. 05. 2026 07.36 pred 30 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Bonnie Tyler

Po uspešno opravljeni nujni operaciji na Portugalskem so zdravniki glasbeno legendo Bonnie Tyler zaradi okrevanja dali v umetno komo. Pevkin menedžer je potrdil resnost situacije, usoda njene napovedane evropske turneje pa za zdaj ostaja negotova.

74-letna glasbenica Bonnie Tyler, znana po uspešnicah Total Eclipse of the Heart in Holding Out for a Hero, je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno zdravstveno stanje pa ostaja resno. Njena ekipa je sicer sprva sporočila, da je poseg uspel in da zvezdnica okreva, pozneje pa je njen menedžer Matt Davis razkril, da so jo zdravniki zaradi okrevanja dali v umetno komo.

Bonnie Tyler
FOTO: AP

Davis je javnost prosil za spoštovanje pevkine zasebnosti, hkrati pa prosil za podporo in pozitivne misli v težkem obdobju. Ob tem je obljubil, da bo z javnostjo delil sveže informacije takoj, ko bo to mogoče.

Bonnie Tyler del leta živi na jugu Portugalske, tik pred zdravstvenimi zapleti pa se je pripravljala na evropsko turnejo. Marca je v intervjuju povedala, da se kljub letom počuti dobro in še vedno uživa na odru. "Če imaš zdravje, imaš vse," je dejala. Pevka je sicer že pred časom razkrila, da ima težave s koleni, zato redno izvaja pilates in skrbi za telesno pripravljenost, da lahko nadaljuje koncertne nastope.

Za zdaj ni znano, ali bodo njeni prihajajoči koncerti po Evropi odpovedani.

KOMENTARJI1

abmam
08. 05. 2026 08.06
Predvsem bi morala malo shujšat, potem bo pa tudi zdravje. Drugače pa želim dobro.
