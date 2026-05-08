Bonnie Tyler po nujni operaciji v umetni komi

74-letna glasbenica Bonnie Tyler , znana po uspešnicah Total Eclipse of the Heart in Holding Out for a Hero , je na Portugalskem prestala nujno operacijo na črevesju, njeno zdravstveno stanje pa ostaja resno. Njena ekipa je sicer sprva sporočila, da je poseg uspel in da zvezdnica okreva, pozneje pa je njen menedžer Matt Davis razkril, da so jo zdravniki zaradi okrevanja dali v umetno komo.

Davis je javnost prosil za spoštovanje pevkine zasebnosti, hkrati pa prosil za podporo in pozitivne misli v težkem obdobju. Ob tem je obljubil, da bo z javnostjo delil sveže informacije takoj, ko bo to mogoče.

Bonnie Tyler del leta živi na jugu Portugalske, tik pred zdravstvenimi zapleti pa se je pripravljala na evropsko turnejo. Marca je v intervjuju povedala, da se kljub letom počuti dobro in še vedno uživa na odru. "Če imaš zdravje, imaš vse," je dejala. Pevka je sicer že pred časom razkrila, da ima težave s koleni, zato redno izvaja pilates in skrbi za telesno pripravljenost, da lahko nadaljuje koncertne nastope.

Za zdaj ni znano, ali bodo njeni prihajajoči koncerti po Evropi odpovedani.