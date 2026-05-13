Bonnie Tyler po srčnem zastoju v resnem, a stabilnem stanju

Bonnie Tyler še vedno okreva po nujni operaciji zaradi razlitja slepiča, njeno stanje pa se je poslabšalo, ko so jo zdravniki skušali zbuditi iz umetne kome, v kateri je bila, ker naj bi tako hitreje okrevala. Kot je v izjavi za BBC povedal pevkin tiskovni predstavnik, je 74-letničino stanje zdaj stabilno, a še vedno resno.

"Bonnie je resno bolna, a je njeno stanje stabilno. Je v bolnišnici v Faru, njeni zdravniki pa so prepričani, da bo popolnoma okrevala. Ko se bo njeno stanje spremenilo, vam bomo sporočili," je še dodal tiskovni predstavnik.

Pevki so hitro okrevanje v komentarjih na družbenem omrežju zaželeli tudi njeni oboževalci, oglasil pa se je tudi njen kitarist Ed Poole, ki je zapisal, da vsi člani upajo in molijo, da ozdravi.