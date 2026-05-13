Bonnie Tyler po srčnem zastoju v resnem, a stabilnem stanju

Bonnie Tyler še vedno okreva po nujni operaciji zaradi razlitja slepiča, njeno stanje pa se je poslabšalo, ko so jo zdravniki skušali zbuditi iz umetne kome, v kateri je bila, ker naj bi tako hitreje okrevala. Kot je v izjavi za BBC povedal pevkin tiskovni predstavnik, je 74-letničino stanje zdaj stabilno, a še vedno resno.
"Bonnie je resno bolna, a je njeno stanje stabilno. Je v bolnišnici v Faru, njeni zdravniki pa so prepričani, da bo popolnoma okrevala. Ko se bo njeno stanje spremenilo, vam bomo sporočili," je še dodal tiskovni predstavnik.
Pevki so hitro okrevanje v komentarjih na družbenem omrežju zaželeli tudi njeni oboževalci, oglasil pa se je tudi njen kitarist Ed Poole, ki je zapisal, da vsi člani upajo in molijo, da ozdravi.
Bonnie je najbolj znana po uspešnici Total Eclipse of the Heart, ki je izšla leta 1983 in se je povzpela na vrh britanskih in ameriških glasbenih lestvic. Tyler je Veliko Britanijo leta 2013 zastopala na Evroviziji, kjer se je uvrstila na 19. mesto od 26 nastopajočih.
Umetna koma, strokovno imenovana terapevtska koma ali inducirana koma, je stanje globoke nezavesti, ki jo zdravniki povzročijo z uporabo posebnih anestetikov. Uporablja se kot zaščitni ukrep, kadar telo potrebuje čas za okrevanje po hudi poškodbi ali operaciji, saj zmanjša presnovne potrebe možganov in telesa ter preprečuje bolečino in stres, ki bi lahko ovirala proces celjenja.
Srčni zastoj pomeni nenadno prenehanje delovanja srca kot črpalke, kar povzroči, da se pretok krvi po telesu in do vitalnih organov, kot so možgani, nenadoma ustavi. Za razliko od srčnega infarkta, ki je težava s prekrvavitvijo srčne mišice, je srčni zastoj električna napaka v srcu, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč, saj brez hitrega posredovanja, kot sta masaža srca ali defibrilacija, hitro vodi v izgubo zavesti in smrt.
Razlitje slepiča je zaplet akutnega vnetja slepiča, pri katerem stena slepiča poči, kar povzroči izliv okužene vsebine v trebušno votlino. To stanje vodi do peritonitisa oziroma vnetja potrebušnice, ki je življenjsko nevarno in zahteva nujno kirurško poseganje ter intenzivno zdravljenje z antibiotiki, saj lahko povzroči sistemsko okužbo celega telesa.
