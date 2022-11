Bono predstavil svojo življenjsko zgodbo v knjigi spominov

Frontman irske skupine U2 Bono je izdal knjigo spominov Surrender. V njej opiše tako svojo mladost v Dublinu, zaznamovano z mamino smrtjo, kot poznejše življenje in glasbeno ustvarjanje. Kot je dejal, naslov knjige simbolizira pojem predaje oz. ponižujočega ukaza iz 70. let, s katerim se še danes spopada v skupini, življenju, veri in aktivizmu.

Več kot 500 strani dolgo knjigo s podnaslovom 40 Songs, One Story sestavljajo poglavja, poimenovana po pesmih skupine U2. Za vsako poglavje je Bono ustvaril še risbe. "Ko sem začel pisati knjigo, sem upal, da bom podrobno narisal tisto, kar sem prej le skiciral v pesmih," je povedal ob napovedi knjige. Knjiga govori o glasbenikovi življenjski poti, vse od otroštva in mladosti v Dublinu, ko se je moral pri 14 letih soočiti s smrtjo mame, z iskanjem lastne identitete in mesta pod soncem ter z verskim nasiljem na Irskem, pa vse do uspehov skupine U2, ki je postala ena najvplivnejših rock skupin na svetu. Opisanih je tudi več kot 20 let njegovega aktivizma, posvečenega boju proti aidsu in revščini.

icon-expand Bono na srečanju Clinton Global Initiative 2022. FOTO: Profimedia

V knjigi se 62-letni Bono opredeli tudi do določenih trditev o skupini. Tako med drugim zapiše, da glasba skupine U2 nikoli ni bila pravi rock 'n' roll. Pod rockovskim oblačilom se je skrivala opera. "Mogočna glasba s poudarjenimi čustvi, ki so se sprostila v takratni pop glasbi," je pojasnil. Knjigo bo avtor predstavil na 14-dnevni knjižni turneji, ki se ta teden začenja v New Yorku, vključuje pa predstavitve v Chicagu, Londonu, Berlinu, Parizu, Madridu in rodnem Dublinu.

Bono se je rodil v Dublinu kot Paul David Hewson katoliškemu očetu in protestantski mami. Skupini U2 se je pridružil kot srednješolec leta 1976, in sicer se je javil na oglas, da iščejo pevca. V skupini so mu nadeli vzdevek Bono Vox, kar pomeni good voice (dober glas). Za skupino je spisal večino pesmi, v katerih se je običajno loteval netradicionalnih tem, kot sta politika in vera. Obenem je vanje vnašal tudi svoj socialni aktivizem in poskrbel, da so nastopili na številnih dobrodelnih koncertih.

icon-expand Bono Vox FOTO: Profimedia

Sodeloval je pri vrsti človekoljubnih projektov. Velja za glavnega glasnika organizacije Aid for Africa, ustanovil pa je tudi globalno skupino za boj proti revščini in nalezljivim boleznim v Afriki z imenom One. V okviru svetovne turneje U2 je nastopil v povojnem Sarajevu, maja letos pa s kitaristom po imenu The Edge na eni od postaj podzemne železnice v Kijevu.