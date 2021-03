Bono Vox z animiranimi serijami spodbuja cepljenje proti covidu-19

Dobrodelnemu projektu, ki pomaga širiti pomembne informacije o cepljenju in pomanjkanju cepiv v državah tretjega sveta, so se pridružili tudi znani prijatelji ustanovitelja organizacije ONE, Bona Voxa. V animirani seriji Pandemica, ki opozarja na pomembnost cepljenja v boju proti bolezni covid-19, so junakom svoj glas posodili igralci Michael Sheen, Penelope Cruz in David Oyelowo.