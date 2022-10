Bonov recept za 40 let zakona: Prijateljstvo lahko preseže romantično ljubezen

Nedavno poročen član občinstva je 62-letnega Bona vprašal, kako je po 40 letih njegov zakon z Alison Hewson še vedno trden. "Gre za mogočno norost. Nekaj je na zavedanju, da greš proti vsem oviram. Ampak če me vprašaš resno, bi rekel, da lahko včasih prijateljstvo preseže romantično ljubezen. In prijateljstvo je to, kar imava Ali in jaz. Imava romantično ljubezen in prijateljstvo, kar je resnično nekaj posebnega," je odgovoril pevec.

V nadaljevanju je dejal, da kljub trdni prijateljski vezi včasih pride do težav. "Kadar koli se je eden izmed naju izgubil, ga je drugi spravil nazaj domov. Za to sem resnično hvaležen. 40 je zame mogočna številka in mogočna številka je tudi za Ali. Ko sva prišla do 40, je bilo čudovito, rekla sva si: "Ne zaj***** tega."" Okroglo obletnico sta zakonca, ki imata štiri otroke (21-letnega Johna, 23-Letnega Elijaha, 31-letno Eve in 33-letno Jordan), praznovala avgusta.