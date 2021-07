Bonov sin z bendom na vrhu britanske glasbene lestvice

Elijah Hewson, sin legendarnega glasbenika Bona, uspešno nadaljuje očetovo glasbeno tradicijo. Z bendom Inhaler je s prvim albumom zasedel sam vrh britanske glasbene lestvice in s tem dosegel nekaj, česar očetu s skupino U2 nikoli ni uspelo.

Glasbena skupina Inhaler, katere član je tudi sin glavnega pevca skupine U2, se je s prvim albumom uspešno zavihtela na sam vrh britanske glasbene lestvice. Elijah Hewson tako uspešno sledi očetu Bonu na glasbeni poti. Album z naslovom Won't Always Be Like This je s prvega mesta izrinil trenutno zelo popularno pevko Olivia Rodrigo in njen prvenec Sour.

"Ne moremo verjeti, da je naš album pristal na prvem mestu," je bila prva reakcija mladega benda. "Začeli smo z igranjem v majhnih pubih in danes smo tukaj!" Inhaler so s tem dosežkom postali prva irska skupina, ki se je uvrstila na prvo mesto britanske glasbene lestvice s svojim debetnim albumom po letu 2008, ko je to uspelo skupini The Script.

Elijah se lahko tako pohvali z mejnikom, ki ga njegovemu očetu nikoli ni uspelo doseči, saj se debetnemu albumu skupine U2 leta 1981 ni uspelo uvrstiti niti med top 40 albumov na lestvici. 21-letnik svojemu očetu seveda pripisuje zasluge, a hkrati opozarja, da so si z bendom morali ustvariti lastno pot, na kateri so se večkrat dokazali za delavne in vztrajne: "Vsekakor mi je (znan oče, op. a.) odprl mnoga vrata, a hkrati se zdi, da so se mnoga tudi zaprla, ker so ljudje o meni že vnaprej ustvarili mnenje."

"Vseeno pa ga je lepo vprašati za mnenje," je še povedal mladi glasbenik.