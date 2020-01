'Boril sem se, da bi šel Ross Geller na zmenek z žensko drugačne polti'

"Ne zanima me," je na vprašanje novinarja Davida Smitha , kaj si misli o očitkih, odgovoril David Schwimmer ."Resnica je v tem, da je bila serija v tistem času precej napredna, predvsem glede vključene istospolne poroke, pogovorih o spolnosti in razumevanja odnosov nasploh."

"Težava današnjega časa je, da ljudje gledamo preozko in ne upoštevamo konteksta. Razumeti moramo, da je serija nastala dolgo časa nazaj. Bil sem prvi, ki je pomislil na to, da je kakšen prizor ali besedilo neprimerno, čeprav sem se zanimal za posamezna socialna vprašanja in težave glede enakosti in neenakosti." Medtem ko je še vedno ogromno navdušencev nad kultno serijo, se veča tudi število tistih, ki pravijo, da so nekatere ideje zastarele. Izpostavljajo celoten zaplet glede debelosti Monice v mladosti in Rossovega odnosa do svoje nekdanje žene.

"Dobro sem se zavedal pomanjkanja raznolikosti in vsa leta sem se boril, da bi šel Ross na zmenek z žensko, ki ni bila belka. To mi je tudi uspelo in zato so nekateri komentarji krivični," je dejal.