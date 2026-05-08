Borila se je za srce Sanjskega Petra, zdaj z drugim pričakuje otroka

Ano Marjolović smo spoznali v zadnji sezoni šova Sanjski moški Hrvaške, ko se je borila za srce Petra Rašića. Iskrica med njima ni bila tako močna, da bi postavna Hrvatica v šovu zmagala, a je svojo ljubezen našla zunaj kamer. Novopečena 30-letnica, ki je pred dnevi, natančneje 3. maja, praznovala okrogli rojstni dan z veliko in razkošno zabavo, se je zaljubila v Maria Gečevića.

Njuna ljubezen je izjemno močna, kljub temu da se ne poznata prav dolgo, pa sta se že odločila za naslednji korak. Tik pred polnočjo, tik pred dopolnitvijo 30. rojstnega dne, je zvezdnica namreč ugotovila, da je noseča. "Test nosečnosti pet minut pred rojstnim dnem, ki je prinesel več kot le en razlog za veselje," je zapisala na Instagramu in objavila fotografijo pozitivnega testa, v ozadju pa velik šopek rdečih vrtnic.

Ana iz Sanjskega moškega Hrvaške je noseča. FOTO: Instagram

Za hrvaške medije je razkrila nekaj podrobnosti o tem, kako sta s fantom izvedela, da bosta postala starša. "Skupaj sva vstopila v kopalnico in skoraj sva se 'stepla', kdo bo prvi videl rezultat, haha. Bil je zelo srečen in tako čustven, da so mu stekle solze, čeprav je že teden dni slutil zaradi mojih simptomov," je razkrila za RTL in dodala, da bo dojenček nosil ime po njenem pokojnem očetu, če bo fantek. "Če bo deklica, še nisva razmišljala o imenu, vendar je še čas in se tega veseliva," je povedala.

