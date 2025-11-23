Boris Becker dan pred 58. rojstnim dnem petič postal očka

Nekdanjemu nemškemu teniškemu igralcu Borisu Beckerju in njegovi ženi Lilian de Carvalho Monteiro se je rodila hčerka Zoë Vittoria Becker . Novico s svetom je zvezdnik delil na družbenem omrežju Instagram , kjer je objavil črno-belo fotografijo, na kateri skupaj z ženo za roko držita otroško rokico male Zoë, ob tem pa potrdil, da se je rodila v petek.

58-letnik, ki je dan po rojstvu potomke praznoval svoj rojstni dan, se je lanskega septembra skrivaj poročil s 23 let mlajšo Lilian de Carvalho Monteiro, konec junija letos pa sporočil, da pričakujeta prvega skupnega otroka. "Prihaja majhen čudež. Najboljše šele pride," je tedaj pripisal ob videoposnetku noseče Lilian.

Septembra je v intervjuju za The Sunday Times spregovoril o njunem razmerju. Kot je povedal, sta se prek skupnih prijateljev spoznala leta 2018. "Očitno je zelo privlačna ženska, a sem že od prvega dne, ko sva bila sama na kosilu, čutil, da sva vzpostavila intelektualno povezavo," je dejal tedaj.