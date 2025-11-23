Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Boris Becker dan pred 58. rojstnim dnem petič postal očka

Milano, 23. 11. 2025 09.37 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

Boris Becker je dan pred 58. rojstnim dnem petič postal očka. Z ženo Lilian de Carvalho Monteiro se jima je v petek rodila hčerka Zoë Vittoria Becker.

Nekdanjemu nemškemu teniškemu igralcu Borisu Beckerju in njegovi ženi Lilian de Carvalho Monteiro se je rodila hčerka Zoë Vittoria Becker. Novico s svetom je zvezdnik delil na družbenem omrežju Instagram, kjer je objavil črno-belo fotografijo, na kateri skupaj z ženo za roko držita otroško rokico male Zoë, ob tem pa potrdil, da se je rodila v petek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

58-letnik, ki je dan po rojstvu potomke praznoval svoj rojstni dan, se je lanskega septembra skrivaj poročil s 23 let mlajšo Lilian de Carvalho Monteiro, konec junija letos pa sporočil, da pričakujeta prvega skupnega otroka. "Prihaja majhen čudež. Najboljše šele pride," je tedaj pripisal ob videoposnetku noseče Lilian.

Septembra je v intervjuju za The Sunday Times spregovoril o njunem razmerju. Kot je povedal, sta se prek skupnih prijateljev spoznala leta 2018. "Očitno je zelo privlačna ženska, a sem že od prvega dne, ko sva bila sama na kosilu, čutil, da sva vzpostavila intelektualno povezavo," je dejal tedaj.

Preberi še Boris Becker s 23 let mlajšo soprogo pričakuje otroka

Becker ima že štiri otroke. Z nekdanjo soprogo Barbaro Feltus ima sinova Noaha in Eliasa, z nekdanjo partnerko Angelo Ermakovo ima hčerko Anno, z drugo soprogo Lilly Kerssenberg pa imata sina Amadeusa.

Za nekdanjim teniškim igralcem, ki je v svoji karieri osvojil šest turnirjev za grand slam, je sicer turbulentno obdobje. Aprila 2022 je bil spoznan za krivega štirih obtožb v skladu z zakonom o insolventnosti. Primer se je osredotočil na njegov bankrot leta 2017, ki je bil posledica neplačanega večmilijonskega posojila. Po obsodbi je osem mesecev preživel v zaporu.

boris becker otrok rojstvo Lilian de Carvalho Monteiro
Naslednji članek

Brad Pitt je želel odstopiti od filma, a je bila odškodnina previsoka

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363