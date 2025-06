Boris Becker s 23 let mlajšo soprogo pričakuje otroka

Nekdanji teniški igralec Boris Becker je sporočil, da s 23 let mlajšo ženo Lilian de Carvalho Monteiro pričakujeta prvega skupnega otroka. "Prihaja majhen čudež. Najboljše šele pride," je 57-letnik pripisal ob videoposnetku noseče Lilian, pod objavo pa so se kmalu zvrstile čestitke njegovih sledilcev.

Becker ima že štiri otroke. Z nekdanjo soprogo Barbaro Feltus ima sinova Noaha in Eliasa , z nekdanjo partnerko Angelo Ermakovo ima hčerko Anno , z drugo soprogo Lilly Kerssenberg pa imata sina Amadeusa .

Nekdanji teniški igralec in menedžerka za oceno političnega tveganja z afriškega otoka Sao Tome in Principe sta bila pred poroko septembra 2024 v razmerju že več let. Pred oltar sta stopila skrivaj v Portofinu, spremljalo pa ju je približno 80 svatov.