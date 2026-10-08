Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Boris Becker z 22 let mlajšo soprogo uživa na Siciliji

Sicilija, 08. 10. 2026 08.03 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
K.Z.
Boris Becker

Nekdanji teniški zvezdnik Boris Becker uživa na počitnicah na Siciliji, kamor je odpotoval skupaj z 22 let mlajšo soprogo in njuno enoletno hčerko Zoe. 58-letnik je nekaj utrinkov delil tudi s svojimi sledilci na družbenem omrežju, na fotografijah pa je pokazal, da družina uživa na plaži in ob raziskovanju okolice.

58-letni Boris Becker uživa na Siciliji s 36-letno ženo Lilian de Carvalho Monteiro in njuno enoletno hčerko Zoe. Nekdanji teniški igralec je jesensko vreme izkoristil za družinske počitnice, nekaj utrinkov s potovanja pa je delil tudi na družbenem omrežju. Na fotografijah Becker in Lilian pozirata na čolnu in na plaži, par pa je fotografiran tudi med sproščanjem v letovišču, igranjem tenisa in ogledovanjem okolice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tenis, sicilijansko sonce in dragoceni čas z družino. Vedno je veselje deliti ljubezen do tenisa v tako lepem okolju," je ob fotografijah zapisal nekdanji teniški igralec, ki ima še štiri otroke iz prejšnjih zvez. Z Barbaro Feltus imata 32-letnega Noaha Gabriela in 27-letnega Eliasa Balthasarja. Z rusko manekenko Angelo Ermakovo pa ima hčerko Anno, katere očetovstvo je priznal po boju na sodišču. Leta 2009 se je Becker poročil z nizozemsko manekenko Sharlely 'Lilly' Kerssenberg, s katero imata sina Amadeusa. Ločila sta se leta 2018.

Preberi še Boris Becker dan pred 58. rojstnim dnem petič postal očka

Becker je v preteklosti prišel v navzkrižje z zakonom, zato je bil leta 2002 v Nemčiji obsojen zaradi davčnih in drugih finančnih nepravilnosti, leta 2022 pa v Združenem kraljestvu zaradi prikrivanja premoženja in finančnih informacij v postopku osebnega stečaja. Po odsluženem delu kazni je bil konec istega leta izpuščen iz zapora.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji tenisač je Lilian de Carvalho Monteiro spoznal leta 2018 prek skupnih prijateljev v Frankfurtu, leto pozneje pa sta postala par. Pred oltar sta stopila v Portofinu leta 2024 pred 150 svati, poročno slavje pa je trajalo tri dni. Lani sta se razveselila prve skupne hčerke.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
boris becker žena sicilija počitnice teniški igralec

Sydney Sweeney naj bi zaradi ljubezni razmišljala o spremembi vere

24ur.com Novak Đoković na počitnicah z družino
24ur.com Cristiano Ronaldo s svojimi otroki na sprehodu po plaži
Bibaleze.si Najlepša babica na svetu uživa z vnukom na plaži
24ur.com Zaljubljeni Tim Gajser uživa na počitnicah z zaročenko in prijatelji
24ur.com Cristiano Ronaldo delil družinsko fotografijo: Moje življenje
24ur.com Tom Brady po upokojitvi več časa namenja svojim trem otrokom
24ur.com Victoria Beckham delila počitniške fotografije: Popoln zaključek poletja
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmajevo gnezdo
08. 10. 2026 09.17
tip ima prav teniški komolec,
Odgovori
0 0
ALEX0000
08. 10. 2026 09.10
Ne more bit lepšega, da ti pri teh letih toliko mlajša dviguje libido
Odgovori
+1
1 0
losser
08. 10. 2026 08.56
Prav ima, če bi jaz bil poln ko brod bi si na stara leta tudi mlade okrog vozil.-
Odgovori
+1
2 1
Wolfman
08. 10. 2026 08.40
Zvečer pa takoj na eno poker partijo!
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
08. 10. 2026 08.23
Dober je skril gnar......ak je tko dobr prodajal zaporniske zgodbice
Odgovori
+4
4 0
hojladri123
08. 10. 2026 08.26
Zgleda da ni sam po slovenskih zaporih doktorjev davčnih utaj in skrivanja dnarja...
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
08. 10. 2026 08.18
Bankrot je že zgodovina vidimo
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega razkrila, da pod srcem nosi deklico
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Kim Kardashian ima več varušk kot otrok. Zdaj je razkrila, kako je videti njeno materinstvo
Kim Kardashian ima več varušk kot otrok. Zdaj je razkrila, kako je videti njeno materinstvo
zadovoljna
Portal
V prosojni črni obleki je privabila vse poglede
Dnevni horoskop: Za eno znamenje postajajo čustva iz dneva v dan močnejša
Dnevni horoskop: Za eno znamenje postajajo čustva iz dneva v dan močnejša
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Za gostejše lase ne prisega na draga olja, ampak na trik svoje babice
Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice
Krilo, ki ga obožujejo tako 30- kot 50-letnice
vizita
Portal
Se spopadate z napihnjenostjo? Preprosti nasveti za lažjo prebavo
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Bolečine v trebuhu in prebavne težave? Lahko gre za kronični pankreatitis
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
Študija razkriva, da smo se morda motili glede postenja pred krvnimi preiskavami
cekin
Portal
Za 10 dni dela ponujajo 8.900 evrov, letalske karte in hotel so brezplačni
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Starejši od 50 let: v teh poklicih imate več možnosti za zaposlitev, kot si mislite
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Odšla sta brez prihrankov in brez znanja jezika. Štiri leta pozneje sta imela več kot 100.000 evrov
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
moskisvet
Portal
Umrl je avtor številnih hitov: Njegove pesmi ste peli vsi
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Težave s spominom? To lahko zamenjamo za začetek demence
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Po štirih letih pravljice konec: Igralka in frontman Imagine Dragons nista več par
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
Razkrila nenavadno zabavo: 500 ljudi, maske in orgija
dominvrt
Portal
Pokvarjen pralni stroj še ni za odpad: preverite, kdaj se ga splača popraviti
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Angelina zapušča Hollywood, svoj neverjetni dvorec je prodala Madonni
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Mnogi sanjajo o takem življenju, Luka Pangos pa razkriva, kaj se v resnici skriva za njim
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
okusno
Portal
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Gregor po velikem uspehu mislil na mamo: 'Vem, da bi bila ponosna name'
Gregor po velikem uspehu mislil na mamo: 'Vem, da bi bila ponosna name'
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
To niso običajni čokoladni piškoti: glavna sestavina vas bo presenetila
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2002