Boris Becker z 22 let mlajšo soprogo uživa na Siciliji

58-letni Boris Becker uživa na Siciliji s 36-letno ženo Lilian de Carvalho Monteiro in njuno enoletno hčerko Zoe. Nekdanji teniški igralec je jesensko vreme izkoristil za družinske počitnice, nekaj utrinkov s potovanja pa je delil tudi na družbenem omrežju. Na fotografijah Becker in Lilian pozirata na čolnu in na plaži, par pa je fotografiran tudi med sproščanjem v letovišču, igranjem tenisa in ogledovanjem okolice.
"Tenis, sicilijansko sonce in dragoceni čas z družino. Vedno je veselje deliti ljubezen do tenisa v tako lepem okolju," je ob fotografijah zapisal nekdanji teniški igralec, ki ima še štiri otroke iz prejšnjih zvez. Z Barbaro Feltus imata 32-letnega Noaha Gabriela in 27-letnega Eliasa Balthasarja. Z rusko manekenko Angelo Ermakovo pa ima hčerko Anno, katere očetovstvo je priznal po boju na sodišču. Leta 2009 se je Becker poročil z nizozemsko manekenko Sharlely 'Lilly' Kerssenberg, s katero imata sina Amadeusa. Ločila sta se leta 2018.
Becker je v preteklosti prišel v navzkrižje z zakonom, zato je bil leta 2002 v Nemčiji obsojen zaradi davčnih in drugih finančnih nepravilnosti, leta 2022 pa v Združenem kraljestvu zaradi prikrivanja premoženja in finančnih informacij v postopku osebnega stečaja. Po odsluženem delu kazni je bil konec istega leta izpuščen iz zapora.
Nekdanji tenisač je Lilian de Carvalho Monteiro spoznal leta 2018 prek skupnih prijateljev v Frankfurtu, leto pozneje pa sta postala par. Pred oltar sta stopila v Portofinu leta 2024 pred 150 svati, poročno slavje pa je trajalo tri dni. Lani sta se razveselila prve skupne hčerke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.