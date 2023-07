Carrie in Boris Johnson dobila tretjega otroka

Carrie in Boris Johnson sta povila tretjega otroka, kar je žena nekdanjega britanskega premiera sporočila v objavi na Instagramu. "Teden Frankieja. Pozdravljen na svetu Frank Alfred Odysseus, rojen 5. julija ob 9.15," je zapisala in šaljivo dodala: "Ali lahko uganite, katero ime je zbral moj mož?" Zapisala je še, da uživa vsako minuto z dojenčkom, vesela pa je tudi, ko vidi, s kakšnim veseljem in ravnodušnostjo sta ga sprejela njena starejša dva otroka. "Vsi smo zelo navdušeni." Dodala je, da se zahvaljuje celotni ekipi v porodnišnici: "Res so neverjetni, skrbni ljudje. Čutim neizmerno hvaležnost." Objavila je tudi galerijo fotografij z novorojencem, na koncu pa svoje sledilce vprašala, ali ima kdo kakšno priporočilo za dobre serije, ki jih lahko pogleda na mah med dojenjem.