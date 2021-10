Boris Johnson počitnikuje v vili za 29.500 evrov na teden

Premierja Borisa Johnsona so fotografi ujeli med slikanjem na terasi luksuzne vile in uživanjem na soncu v španski Marbelli. Johnson se je z ženo Carrie in enoletnim sinom Wilfredom odpravil na počitnice in se s tem izognil vedno bolj napetemu ozračju v domači Angliji. Država se trenutno sooča z veliko krizo, ki je posledica pandemije in političnih odločitev, ki jih je sprejemal premier s svojimi ministri, a tudi on si zasluži počitnice.

Družine žrtev pandemije od premierja Johnsona zahtevajo opravičilo za njegove slabe odločitve med pandemijo, cene električne energije in nafte se zvišujejo, vodstveni kadri v industriji pa opozarjajo, da bi vse to lahko vodilo do množičnega odpuščanja in zapiranja tovarn. In to so le nekatere težave, s katerimi se mora spopasti angleški premier Boris Johnson.