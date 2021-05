Boris Johnson se bo z zaročenko poročil naslednje poletje

Britanski premier Boris Johnson in njegova zaročenka Carrie Symonds se bosta poročila prihodnje poletje, poročaThe Sun. Priprave za poroko so že v teku, saj je par svojima družinama in prijateljem poslal kartice, na katerih je zapisan datum poroke. Na vabilih sta gostom sporočila, da so vabljeni na "praznovanje njune poroke", ki bo v soboto, 30. julija 2022.