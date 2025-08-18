Boris Johnson z družino na počitnicah v Grčiji

Boris Johnson ima, odkar ni več premier Velike Britanije, več časa za družino. 61-letnega politika so opazili med počitnicami v Grčiji, kamor je odpotoval z ženo Carrie in njunimi štirimi otroki. Kot poročajo tuji mediji, Johnson le nekaj mesecev po rojstvu najmlajšega otroka uživa v bolj umirjenem življenju, še posbej ljubo pa naj bi mu bilo Sredozemlje, kjer se lahko umakne od soja žarometov, pod katerim živi v domovini.
61-letnik je bil na plaži oblečen v kopalne hlače temno modre barve, na fotografijah, ki so jih posneli ulični fotografi, pa je videti, kako z otroki uživa ob prigrizku in pijači. Njegova soproga je nosila rdeče enodelne kopalke. Skrbna starša sta skupaj s podmladkom zaplavala v morju, zanje otroke pa jima je pomagala skrbeti še ena ženska, katere identiteta ni znana.
Johnson se je v političnih vodah uveljavil med letoma 2008 in 2016, ko je bil londonski župan. Leta 2019 je postal vodja Konservativne stranke in pozneje še premier, ki je državo vodil v času pandemije. Leta 2022 je, tudi zaradi škandalov, odstopil z mesta predsednika vlade. Kljub kontroverznemu vedenju Johnson ostaja ena najbolj vidnih figur sodobne britanske politike.
