Boris Johnson z družino na počitnicah v Grčiji

Nekdanji britanski premier Boris Johnson del počitnic preživlja v Grčiji. Z ženo Carrie in njunimi štirimi otroki so ga opazili na otoku Evia, kjer je užival med plavanjem v morju in sproščanjem na plaži. Družina je za prvi del dopusta, ki so ga imeli pred tedni, odpotovala v Italijo, nekaj utrinkov pa je takrat na družbenem omrežju delila tudi Carrie.

Boris Johnson ima, odkar ni več premier Velike Britanije, več časa za družino. 61-letnega politika so opazili med počitnicami v Grčiji, kamor je odpotoval z ženo Carrie in njunimi štirimi otroki. Kot poročajo tuji mediji, Johnson le nekaj mesecev po rojstvu najmlajšega otroka uživa v bolj umirjenem življenju, še posbej ljubo pa naj bi mu bilo Sredozemlje, kjer se lahko umakne od soja žarometov, pod katerim živi v domovini.

Boris Johnson uživa na počitnicah v Grčiji.

61-letnik je bil na plaži oblečen v kopalne hlače temno modre barve, na fotografijah, ki so jih posneli ulični fotografi, pa je videti, kako z otroki uživa ob prigrizku in pijači. Njegova soproga je nosila rdeče enodelne kopalke. Skrbna starša sta skupaj s podmladkom zaplavala v morju, zanje otroke pa jima je pomagala skrbeti še ena ženska, katere identiteta ni znana.

Družina Borisa Johnsona si je privoščila še drugi del počitnic.