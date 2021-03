Boris Novković bo spet očka, 25 let mlajša Iris v veselem pričakovanju

"Res je, družina se bo povečala za enega člana," je za portal 24Satapovedal hrvaški pevec Boris Novković, ki svojega četrtega otroka pričakuje z ženoIris Volf. S 25 let mlajšo plavolasko že ima enega otroka, in sicer skoraj dveletno hčerko Si.

Boris ima poleg dveletne hčerke Si iz prejšnjega zakona še osemletnega sina Borna in enajstletnega sina Noua.

Kot je Boris povedal za omenjeni hrvaški portal, je Iris nosečnost zelo dobro prenesla in ni imela večjih komplikacij. Povedal pa je še, da njegov četrti otrok prihaja že čez mesec dni. "Ime za sina sva že izbrala, a ga bova za nekaj časa še obdržala zase," je še povedal 53-letnik.

Pravi, da je vsa družina, tako njena kot tudi njegova, izjemno vesela, da prihaja še en dojenček. Boris in Iris po rojstvu hčerke Si uživata v starševstvu, ob prihodu novega dojenčka pa upata, da ne bosta imela težav z neprespanimi nočmi.

Spomnimo: Pevec in 28-letnica sta se septembra sprla in za nekaj časa razšla."Z Iris sva se pred nekaj časa razšla. A to je del najinega dogovora in razšla sva se v zelo prijateljskem duhu in skupaj skrbiva za najino hčerkico. Le čas bo prinesel več odgovorov. Čudijo me medijske objave, saj niti jaz niti Iris nikoli nisva omenjala ločitve," je takrat povedal Boris.