Boris Novković dobil četrtega otroka

Hrvaški glasbenik Boris Novković in njegova izbranka, študentka modnega oblikovanja in manekenka Iris Volf, sta dobila drugega otroka. To je za Borisa sicer že četrti otrok.

Iris Volf, izbranka hrvaškega pevcaBorisa Novkovića, je rodila sina. 53-letnik in 28-letnica sta se razveselila prihoda dečka, katerega ime pa za zdaj še ni znano, piše hrvaški Tportal. "Kot vsakič, ko sem postal očka, je tudi ta dan eden najsrečnejših v mojem življenju. Vse je bilo v redu tako z mamo kot z dojenčkom in komaj čakam, da z Iris prideta domov,"je Boris povedal za omenjeni portal. To je njun drugi skupni otrok, za Borisa pa že četrti potomec. Iris in Boris imata še dveletno hčerkoSi. Deklici sta nadela ime, ki je izpeljanka iz njunih imen, je pevec takrat pojasnil ime hčerke. Čeprav se je lani šušljalo, da naj bi se zakonca ločila, to očitno ne drži. Zaljubljenca sta si vzela malce časa drug za drugega in ugotovila, da se še vedno ljubita, v tej ljubezni pa sta spočela še enega otroka. Novković ima prva dva otroka z nekdanjo ženo Lucijo Matić, in sicer 10-letnega sina Nouain sedemletnega Bona.