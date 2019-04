Boris Novković in 25 let mlajša Iris Volf postala starša: otroku sta nadela zanimivo ime

Hrvaški glasbenik Boris Novković , ki je leta 2005 s pesmijo Vukovi umiru sami na glasbenem tekmovanju Evrovizija predstavjal Republiko Hrvaško, je včeraj tretjič postal oče. Njegova 25 let mlajša izbranka, študentka dizajna, Iris Volf , je v zagrebški bolnišnici Merkur povila deklico, ki sta jo poimenovala Si . ''Hčerki sva nadela ime Si. To je bila najina skupna odločitev. Ime izvira iz hebrejščine, najdemo pa ga tudi na Kitajskem. Obenem sva združila najini imeni Iris in Boris in tako je nastalo 'Si','' je za hrvaški medij 24sata izbiro redkega in nenavadnega imena pojasnil ponosni oče.

Boris in Iris sta se lani pojavila skupaj na številnih slavnostnih dogodkih in prireditvah, govorice o tem, da sta v razmerju, pa je potrdila Iris z objavo na družbenih omrežjih, ko je tudi zapisala: ''To je bila ljubezen na prvi, zadnji in večni pogled.''

''Počutim se odlično, prelepo ... Poleg rojstva mojih dveh sinov je to zame najpomembnejši in najsrečnejši dan v mojem življenju. Vse je potekalo lepo in naravno,'' je dejal 51 letnik in priznal, da je bil poleg, ko je Iris rojevala: ''Bil sem v porodni sobi z Iris in ni me bilo strah. Porod je potekal pod nadzorom dr. Darka Skalakain vse se je odvijalo v najlepšem reku.''

Pevec se je v intervjuju za hrvaški medij zahvalil svoji boljši polovici, ker ga je tako osrečila in ji namenil besede: ''Rad bi se zahvalil Iris, ker mi je povila hčerkico. Mislim, da je najina Si iz nekih zlatih višin izbrala prav naju za svoja starša in tiho pristala v najinem domu. Iris,Noa, Bono in jaz se bomo trudili, da bo njeno življenje čimbolj zanimivo in s skupnimi močmi bomo na vseh področjih opravičili njeno zaupanje v nas.''