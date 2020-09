Boris Novković spet samski, razšel se je s 27-letno ženo

Ko se je novembra 2018 izvedelo, da pevec s študentko modnega oblikovanja pričakuje otroka, sta oba potrdila, da sta si tega zelo želela: "Res je, z Iris bova postala starša. To je najlepše in najbolj plemenito darilo ljubezni. Oba sva si tega zelo želela in to se nama je zdaj uresničilo."

Zakon z Iris je za Borisa že četrti. Na vrhuncu svoje slave je bil poročen z igralkoBojano Gregorić Vejzović. Poročena sta bila pet let. Večno ljubezen je obljubil tudi novinarki Luciji Matič, s katero je bil v zvezi osem in pol let. Tretjič pa je bil poročen z Ines Katić. Ta zakon je bil njegov najkrajši, saj je trajal samo osem mesecev.