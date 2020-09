Bosanski igralec Mustafa Nadarević: 'V bolnišnici sem, ne bi zdaj govoril o tem …'

V začetku avgusta je obiskal Zagreb, kjer ima stanovanje in takrat je priznal, da se počuti bolje. No zdaj, le nekaj tednov kasneje pa je bosanskim novinarjem portala Avez povedal, da je v bolnišnici. "V bolnišnici sem, ne bi zdaj govoril o tem …" je povedal za Avaz, ko so ga klicali, da bi potrdil ali ovrgel govorico, češ da se v kratkem vrača na set snemanja izjemno priljubljene serije Nor, zmeden, normalen, v katerem igra glavno vlogo Izeta Fazlinovića.

"Niti na pamet nam ne pade, da bi serijo Nor, zmeden, normalen snemali brez Mustafe Nadarevića. O tem nismo nikoli razmišljali in tudi nikoli ne bomo," je za omenjeni bosanski portal povedal scenarist serije Feđa Isović.

Sicer pa v novih epizodah serije ni več Senada Bašića, ki igra Faruka Fazlinovića, sicer sina Mustafovega lika.