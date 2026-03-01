Bosanski komik Maca: Moj humor je boleče iskren

Sinonim za Dragana Marinkovića - Maco je brez dvoma unikaten humor. Že od nekdaj neposreden in surov, pristen in sporočilen. Velik mejnik njegove kariere je bila monodrama Kakva ti je žena, takav ti je život (Kakršno ženo imaš, takšno je tvoje življenje), ki je hitro postala regionalni hit. Leta 2021 je bila tudi nagrajena na festivalu v Skopju, kjer je Maca prejel priznanje za izjemen igralski nastop, odlično igro in scensko prisotnost. S kombinacijo humorja, satire in premišljene analize vsakdanjih situacij je predstava navdušila občinstvo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Hrvaški - tudi v Sloveniji. Trenutno navdušuje z monodramo Lajf Kouč (Življenjski trener). V njej Dragan secira sodobno družbo. Predstava razkriva svet, v katerem so morala, poštenost in ljubezen postali relikti preteklosti. Z njim smo klepetali o humorju v sodobnem času, zrnu resnice v še tako črni šali in sveži predstavi.

Živimo v negotovih časih in obkroža nas veliko slabih novic – ali imate zaradi tega komiki danes še pomembnejšo vlogo, ko gre za smeh?

Slogan moje predstave je: smeh kot zdravilo in dobrodošli na terapijo. Teater absolutno zdravi, sam ga doživljam kot hram. Med predstavo, če je ta seveda dobra in ima sporočilo, vsaj za trenutek pozabiš na vse. Časi so grozni, kultura pa ponudi uteho. Moj edini odgovor na trenutno dogajanje po svetu je črni humor.

Vaš humor je zelo direkten, včasih brutalen, a hkrati topel. Kako bi ga opisali sami?

Nekateri bi me opisali celo kot boleče iskrenega. V turbulentnih časih, v katerih živimo, bi rekel, da to ni grobijanstvo, ampak iskrenost. Nikoli se ne poslužujem klišejev - to potem preprosto ne bi bil jaz. Moj način komuniciranja je zgolj en, najbolj pristen, kar premorem. Takšen sem poslovno, ko me občinstvo vidi denimo na odru, in takšen sem tudi v svojem zasebnem življenju. Živimo v času, ko so postale laži odraz inteligence, izdaja način iznajdljivosti, revščina sramotna in golota vrhunec elegance. Jaz temu rečem z eno besedo: poraz.

Menite, da občinstvo v različnih mestih "isto šalo" razume na enak način ali se humor od kraja do kraja razlikuje? Kakšni smo Slovenci kot občinstvo?

Nekateri levo, drugi desno, kaj? (smeh). Ne, v resnici govorimo isti jezik, smejemo se enakim šalam in poslušamo enako glasbo. Jaz sem rojen v času Jugoslavije - v Sloveniji se počutim kot doma, prav tako na Hrvaškem in v vseh državah, ki so nastale iz moje Juge. Kranjska klobasa zame ni nekaj tujega, na Triglavu se počutim prav domače (smeh). Že mnogokrat sem nastopal v Sloveniji in ne bi rekel, da obstaja razlika med občinstvom pri vas in kje drugod.

Ko se zgodi, da šala ne "vžge" tako, kot ste si zamislili – kateri je vaš izhod v sili?

Pa ne zgodi se, da občinstvo šale ne bi zagrabilo, ne, ne (smeh). Če je šala dobro zastavljena, potem skoraj zagotovo tudi dobro odmeva med občinstvom. Tako bom rekel: vsaj deset ljudi vedno razume moje šale, seveda pa obstajajo tisti, ki jih pač ne. Ampak takšni pridejo spet in spet, dokler se končno ne nasmejijo (smeh). Moje predstave so sicer takšne, da ljudje zares komaj pridejo do sape zaradi smeha, pa naj bo to Kakšna je tvoja žena, takšno je tvoje življenje, Mahalac, Sonce tujega neba itd. - to so rafali smeha, eden za drugim brez prestanka. Ampak jaz se znam igrati s čustvi občinstva. Najpomembneje je, da imaš močno sporočilo. Pri nas temu rečemo: kaj je pesnik želel povedati. Denimo moja zadnja predstava Lajf Kouč je pravi čustveni vrtiljak: revolucija, katarza, čustva in humor. V Zagrebu se je ogledu pridružil tudi raper Edo Maajka, ker je ena izmed njegovih pesmi umeščena na začetek predstave, in mi je po koncu dejal: "Ti si v teatru to, kar je Nick Cave v glasbi." Ampak da ne bi sam sebe preveč hvalil ... (smeh).

Smeh je seveda pomemben, prav tako pa resnica v teh šalah. Vam je pomembno, da občinstvo po nastopu odide domov z novim spoznanjem? Da po predstavi malo razmišljajo in si je ne izbijejo zlahka iz glave?

Absolutno. Mora obstajati sporočilo in predvsem razlog, zaradi katerega si prišel - vse ostalo je banalno in površno. Veliko se v svojih predstavah ukvarjam z moško-ženskimi odnosi in seveda - šale kar dežujejo. Ampak če jih ne bi bilo, kako bi si povedali vse, kar zares mislimo? Ne maram, ko ljudje zmanjšajo vrednost predstav, ker jih ne znajo dobro izpeljati - ko jih zbanalizirajo, tega res ne dovolim. Moje predstave so realne, ljudem vedno zastavim ogromno vprašanj. Jih prisilim, da razmišljajo. Včasih smo živeli v realnih časih, pa je bilo vse nadrealno smešno. Danes je obratno. Danes živimo v res nadrealnih časih, pa je vsaka realnost duhovita, ker je prodorna. Ljudje se radi smejejo sebi, še raje pa nekomu, ki ga poznajo.

