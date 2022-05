Bosanski pevec o hčerkinih fotografijah: Dokler ne pozira kot starleta, je vse okej

V intervjuju je Haris Džinović za bosanski portal Avaz priznal, da ga objave njegove hčerke Džine ne motijo. "Džina je lepo dekle, ne rabi pozirati kot starleta, a tega niti ne počne. Važno je, da je vse, kar dela, v mejah normale in da je okusno. To podpiram. Nikoli ni imela provokativnih fotografij, skrbi zase, misli na svojo družino in na to, kakšen vtis pušča s svojo podobo."

'Kar počnejo mladi, je neumno'

Haris je povedal, da ne razume mlajše generacije, ki ure in ure preždi na družbenih omrežjih. "To, kar počnejo mladi, je neumno. Mlajše generacije delajo vse drugo, razen tisto, kar bi resnično morale. Tudi danes so obveznosti posameznika enake, kot so bile nekoč. Vsi mi moramo spati, jesti in delati. Vse to, kar pa danes počno mladi, mi deluje kot nekakšna neskončna zabava, kar pa se zgodi, ko ti starši dovolijo čisto vse. Mladi o Tik Toku ne bi razmišljali, če bi morali vstati ob peti uri zjutraj in oditi na delo. Tega, kar se dogaja dandanes, ne podpiram."

Ko so ga novinarji portala Avaz pred meseci vprašali, če sledi hčerki na družbenih omrežjih, je komentiral: "Ne sledim ji in niti slučajno ji nikoli ne bom. Ne pade mi na kraj pameti, da bi gledal, kako šobi ustnice in pozira za fotografije. Tega preprosto ne morem. To napada mojo inteligenco. Ali pa da spremljam resničnostne šove, kjer se dogaja vse, kar se ne bi smelo. Nikakor!"