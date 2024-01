Bosanski pevki Selmi Bajrami prepovedali vstop v Srbijo

Bosansko pevko Selmo Bajrami so pridržali na letališču, ko je poskušala vstopiti v Srbijo, piše srbski portal N1 . Zadržali so jo na beograjskem letališču Nikola Tesla, nato pa jo vkrcali na letalo, ki jo je odpeljalo nazaj v Sarajevo.

Nedavno odstopljeni šef srbske obveščevalne službe Aleksandar Vulin je izjavil, da je on odgovoren za prepoved, saj je on dal ukaz, da naj se ji prepove vstop v Srbijo: "V Srbiji ne moreš kazati simbolov 'velike Albanije' in hkrati jemati denarja (na koncertih, op. a.). Tistemu, ki mu je 'velika Albanija' v ponos, mu Srbija ne sme predstavljati stojnice. Kot sem povedal, ko sem služboval v Srbiji kot direktor BIE (srbska obveščevalna služba), sem izdal vrsto ukazov, ki se nanašajo na vse tiste, ki teptajo dostojanstvo Srbije in našega naroda. Ne vem, kateri ukazi so še v veljavi, a najbolje je, da izdajalci in tisti, ki mislijo, da je mogoče nekaznovano pljuvati po Srbiji, sami preverijo."

Selma Bajrami je namreč med nastopom v Sarajevu pokazala simbol 'velike Albanije', dvoglavega orla. Srbski zunanji minister Ivica Dačić pa je konec novembra izjavil, da meni, da obstajajo razlogi, da se ji prepove vstop v Srbijo. "Mislim, da za to obstajajo razlogi, pa tudi nekateri drugi, a to je odgovornost ministrstva za notranje zadeve in varnostnih služb," je takrat dejal Ivica Dačić.

Selma se zaenkrat še ni odzvala na prepoved vstopa v Srbijo, je pa na Instagram zgodbah delila zapise svojih prijateljev in oboževalcev, ki so nad odločitvijo Vulina zgroženi.