Bosanski raper Buba Corelli obsojen na leto dni zapora

Po poročanju balkanskih medijev je priljubljenega bosanskega raperja Amarja Hodžića, znanega pod umetniškim imenom Buba Corelli, okrožno sodišče v Sarajevu obtožilo na leto dni zaporne kazne. Glasbenika in njegovega partnerja Almirja Bozalijo bremeni kaznivo dejanje ilegalne proizvodnje in preprodaje opojnih substanc.

V obtožnici je zapisano, da sta Hodžić in Bozalija od leta 2014 do leta 2015 kot člana organizirane kriminalne združbe na področju Sarajeva kupovala in preprodajala opojne substance hašiš, amfetamine in kanabis oziroma marihuano. Drogo so shranjevali v svojih stanovanjih, poslovnih prostorih, hišah in avtomobilih, nato pa so jo prepakirali v manjše pakete in prodajali na ulicah.