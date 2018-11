'V tej bitki ne bo zmagovalca'

43-letna igralka Angelina Jolie in 54-letni igralec Brad Pitt želita čimprej zaključiti sodna pregovarjanja o (deljenem) skrbništvu nad svojimi otroci in doseči sporazumen dogovor o delitvi skupnega premoženja. Tuji mediji poročajo, da sta po približno dveletni bitki spoznala, da ob vsem, kar se dogaja med njima, najbolj trpijo prav njuni otroci. Ti so bili namreč v času Bradovega in Angelininega nestrinjanja razklani med 'dvema ognjema': med mamo in očetom.