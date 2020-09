Bosta Brian Austin Green in Megan Fox še kdaj skupaj? 'Nikoli ne reci nikoli'

"Nikoli ne reci nikoli,"je v javljanju v živo na Instagramu povedal Brian Austin."Zdi se mi, da ljudje hodijo po različnih poteh. Te so včasih skupne in skupaj doživljaš stvari, drugič pa so poti drugačne in hodi vsak po svoji. Z Megan sva imela izjemno 15-letno zvezo. Imava tri čudovite otroke. Veliko stvari sva si skupaj delila in veliko stvari sva skupaj prestala. Trenutno sta najini poti drugačni–ona je na svoji in dela, za kar trenutno meni, da potrebuje, da bi bila srečna, jaz sem na svoji poti in delam, za kar menim, da me osrečuje."Dodal je še, da dve različni poti za njiju ne pomenita, da je kateri koli od njiju pozabil na otroke ali na odgovornost, ki jo nosita.