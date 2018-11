Bosta Kim in Kanye posvojila armenskega dečka?

Kim in Kanye imata zaenkrat tri otro ke: Sainta in North West sta spočela po naravni poti, medtem ko je bila Chicago donošena s pomočjo nadomestne matere. Ker je bila Kimina zadnja nosečnost precej težavna, zvezdnica ni bila ravno navdušena nad moževo zamislijo, da bi povečala druž ino.

A kot kaže, je zvezdniški par prišel do drugačne ideje, kako do številčnejše družine. Po poročanju tujih medijev naj bi namreč razmišljala o posvojitvi dečka iz Armenije. Vir blizu paru je za revijo Mirror dejal, da sta že dlje časa v stiku z eno izmed armenskih sirotišnic: ''Sirotišnico v Armeniji sta obiskala že pred tremi leti in v kratkem načrtujeta odpotovati tja. Kimin pokojni oče je bil Armenec, zato je njuna želja povsem razumljiva – želi posvojiti dečka, ki bi jo spominjal na njene korenine.''

Viri nadaljujejo, da naj bi Kim in Kanye že izbrala ime za svojega posvojenega sina in ga poimenovala po Kiminem pradedku, Saghatelu Kardaschoffu, ki se je po preselitvi v ZDA preimenoval v Sama Kardashiana. K odločitvi, da posvojita še enega otroka, je najverjetneje botrovala Kanyejeva močna želja po otrocih – Kim je namreč že po rojstvu drugega otroka v pogovorni oddaji Koktejl s Khloe dejala, da ne razume moževe želje po še enem otroku: ''Bila sem srečna in zadovoljna z najinima dvema otrokoma ... popolnoma nič mi ni manjkalo, ampak Kanye ni in ni prenehal govoriti o tem, da bi rad imel še enga. Zakaj mi to počne?'' Tretjega otroka sta dobila s pomočjo nadomestne matere in če je verjeti poročanju tujih medijev, bosta četrtega posvojila. Zvezdnika se na govorice zaenkrat še nista uradno odzvala.