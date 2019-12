Bosta Meghan in princ Harry izgubila svoja kraljeva naziva?

Podporniki peticije so pozvali oblasti, da sprejmejo ukrepe glede uporabe naziva okrožja v primeru kraljevih ali plemiških nazivov, saj naj bi ti bili po besedah pobudnika Charlesa Rossa : "Samovoljno in nepošteno pridobljeni."

Svetniki v Brightonu so sprejeli odločitev, da bodo na naslednji seji razpravljali o tem, ali bosta princ Harry in Meghan Markle prenehala uporabljati svoja naziva vojvoda Sussekški in vojvodinja Sussekška, potem ko je več kot 3000 ljudi podprlo peticijo, saj naj bi bilo uporaba nespoštljiva do okrožja Vzhodni Sussex.

Do zdaj so zbrali že 3881 podpisov, kar pomeni, da bodo svetniki predlog obravnavali na njihovi naslednji seji. Čeprav nimajo pooblastil za spreminjanje nazivov, ki jih dodeli kraljica Združenega kraljestva Elizabetha II., pobudnik Charles poziva vse uradnike, da v dokumentih prenehajo z uporabo naziva Sussekški.

"Kot prebivalci Brightona in Hovea pozivamo uradnike, da prenehajo z uporabo takih nazivov, ker menimo, da so nedemokratični in simbolizirajo zatiranje splošne javnosti s strani bogate elite," je med drugim zapisal pobudnik v peticiji.

Sicer pa sta oktobra Meghan in princ Harry po kraljevi dolžnosti obiskala okrožje, kjer so domačini in uradniki kraljeva člana spodobno sprejeli, kraljevi naziv pa jima je dodelila kraljica Elizabeta II. ob njuni lanskoletni poroki.