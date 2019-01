Bosta Rihanna in Louis Vuitton združila moči in se zapisala v zgodovino?

Je Rihanna v resnici 'Coco Chanel 21. stoletja?' Tuji mediji poročajo, da bi prav ona utegnila postati prva temnopolta ženska, ki bi ji uspelo združiti moči z 'očetom' modne industrije Louisom Vuittonom in postati del svetovnega modnega konglomerata.

Rihanna in LVMH utegneta združiti moči in se zapisati v zgodovino. FOTO: Profimedia

Glasbenica Rihanna je storila uspešen preboj tako v glasbeni, filmski kot tudi modni industriji. Že pred časom je namreč ustanovila kozmetično linijo Fenty Beauty ter modno linijo Savage x Fenty, zdaj pa bo, kot kaže, moči združila z enim največjih modnih konglomeratov na svetu – LVMH oziroma družbo Moët Hennessy Louis Vuitton, ki je med drugim tudi matično podjetje Diorja, Givenchyja in Fendija. Točen dogovor med 30-letno glasbenico in 'očetom modnega sveta' je trenutno zavit v meglico, modni kritiki pa se že sprašujejo: ''Ali bo Rihanna postala Coco Chanel 21. stoletja?'' Ob podpisu dogovora z enim največjih modnih konglomeratov današnjega časa bi barbadoška lepotica postala prva temnopolta ženska, kateri bi se uspelo prebiti do samega vrha modnega sveta. Dogovor pa bi prinesel pomemben, celo zgodovinski preobrat v svetu modnega oblikovanja: poleg tega, da bi Rihanna postala prva temnopolta ženska, ki bi ji kot mladi oblikovalki uspelo kotirati tako visoko, bi prišlo tudi do 'mešanja' dveh pomembnih modnih področij, ki sta bili do sedaj bolj ali manj strogo ločeni. Visoka moda in 'ulična moda'. Združitev Fentyja in LVMH bi tako najizraziteje izpostavila vpliv zvezdnikov, družbenih omrežij ter modnih 'influencerjev', ki so v veliki meri prispevali k preoblikovanju ravnovesja moči med povpraševanjem in potrošniki, prav tako pa bi tovrstna poteza zabrisala kulturne razlike in način, na katerega potrošniki gledajo na modne znamke.

Modna kolekcija Louis Vuitton na tednu mode v Parizu (oktober, 2018). FOTO: Profimedia

DružbaLVMH je leta 2017 prvič 'uradno' prepoznala Rihannino priljubljenost in njen vpliv 'modne ikone', kar so potrdili z gesto, ob kateri so jo povabili k sodelovanju z njihovo podružnico Kendo, ki proizvaja kozmetiko za Sephoro – prav slednja pa je poleg ostalih lepotnih in modnih znamk v lasti družbe LVMH.

Družba LVMH je leta 2017 Rihanno postavila na mesto 'prepoznavnega obraza' linije Sephora. FOTO: Profimedia

Za uspeh v modnem svetu je navadno potrebna popolna posvečenost tovrstnemu kariernemu polju, a Rihanna je že večkrat dokazala, da lahko uspešno počne več stvari hkrati: nastopa na koncertnih odrih, snema filme, predstavlja svojo lepotno kolekcijo, ob vsem tem pa je tudi ambasadorka in marsikaj drugega. Neuradni viri so zatrdili, da družba LVMHod 30-letnice ni zahtevala, da se posveti izključno in zgolj modnemu svetu, ob tem pa se že porajajo številna vprašanja: če dejansko pride do sodelovanja – v katero smer se bo Rihanna usmerila in kakšna bo rdeča nit njenih modnih kreacij? Kje bo sedež podjetja in seveda, kakšno poslovno strukturo bo imelo njeno partnerstvo z LVMH?