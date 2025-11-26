Bosta s kraljevo družino na svečanost ZDA povabljena tudi Harry in Meghan?

Britanska kraljeva družina načrtuje udeležbo na svečanostih, ki jih ZDA pripravljajo ob 250-letnici samostojnosti, mnogi pa se ob tem sprašujejo, ali bosta prisotna tudi Harry in Meghan. Kot so za Page Six povedali številni viri, ki odgovor že poznajo, pa naj odtujeni par vabila ne bi prejel.

Kraljeva družina bo julija odpotovala prek Atlantika, kjer bo skupaj z ameriškim predsednikom praznovala 250 let samostojnosti ZDA, a z njimi ne bo Harryja in Meghan, ki pa že nekaj let z družino živita v Kaliforniji. Kot je znano, bosta v Washingtonu prisotna princ William in princesa Catherine, že aprila pa sta vabilo od Donalda Trumpa prejela kralj Karel III. in kraljica Camilla, a je njuna pot odvisna od kraljevega zdravstvenega stanja in počutja.

Kralj Karel III. in kraljica Camilla z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in prvo damo. FOTO: Profimedia icon-expand

"Upamo, da bodo prišli vsi člani kraljeve družine. To bo pomembno leto za ZDA in Združeno kraljestvo," je za Page Six povedal vir. Kralj se je sicer nedavno mudil v New Yorku, kjer je obiskal tudi britansko veleposlaništvo, pogovarjali pa so se tudi o načrtih ob 250-letnici ZDA in njenem praznovanju.

Harry in Meghan nista na seznamu povabljenih

"Ker vojvoda in vojvodinja sussekška ne opravljata več kraljevih dolžnosti, ne bosta povabljena na dogodke v povezavi s praznovanjem. Vabila zanju bi morala priti v imenu same kraljeve družine," je pojasnil dobro obveščeni vir.

Kot je javno znano, Harry in njegov starejši brat nista govorila že več kot dve leti, 41-letni kraljev mlajši sin pa je očeta obiskal septembra. Takrat naj bi izrazil željo po spravi sprte družine, v izjavi za BBC pa je povedal, da se s 77-letnim monarhom želi pobotati, saj ne ve, koliko časa mu je zaradi bolezni še ostalo.

Trump ni navdušen nad Harryjem in Meghan

Ameriški predsednik, ki bo vodilna oseba svečanosti ob 250-letnici ZDA, je v preteklosti že javno izrazil svoje nenavdušenje nad kraljevim mlajšim sinom in njegovo soprogo. Kljub temu da je Harryju grozila deportacija, ker je priznal zlorabo prepovedanih substanc, pa se je Trump na koncu odločil, da ga ne bo izgnal v domovino. "Pustil ga bom pri miru, ima dovolj težav s svojo ženo. Ona je grozna oseba," je dejal pred časom.