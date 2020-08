Boter male princese Charlotte na skrivaj oženil njeno učiteljico

Ko se bo petletna princesa Charlotte vrnila v šolske klopi, bo s svojimi sošolci delila lepo novico. Thomas van Straubenzee , eden od njenih botrov in dober prijatelj njenih staršev princa Williama in Kate Middleton , se je poročil z njeno učiteljico Lucy Lanigan-O’Keeffe . Zaljubljenca sta si poročne zaobljube izmenjala na skrivni slovesnosti konec preteklega meseca. To pa ni edina dobra novica, mladoporočenca pričakujeta že prvega otroka, poroča The Sunday Times .

Ker sta ženin in nevesta poroko najprej načrtovala v aprilu, bi morala Charlotte . Zaradi pandemije Covida-19 sta morala poročni obred prestaviti na kasnejši datum. Poročne zaobljube sta si tako izmenjala 24. julija v londonski cerkvi Chelsea Old Church, poroča The Sunday Times. Pri obredu so bili prisotni le najožji družinski člani, s prijatelji pa bosta na srečen zakon nazdravila ob drugi priložnosti, ko bodo to dopuščale razmere.

Williamovo prijateljstvo s Thomasom je ena najdlje trajajočih vezi med obema družinama. Williamov brat, princ Harry si je zelo blizu s Thomasovim bratom Charliejem, ki ga je izbral za botra svojega sina Archieja. Oba brata van Straubenzees pa sta leta 2018 sodelovala na Harryjevi poroki z Meghan Markle.

Za Thomasa je to drugi zakon. Prvič se je poročil leta 2013 z Lady Melisso 'Missy' Percy, tri leta kasneje pa sta se že ločila. Missy se je nato preselila v New York in se osredotočila na svojo blagovno znamko Mistamina. Nato se je znova poročila in ima tudi eno hčerko Bluebell Rose Trafelet, ki se je rodila februarja.