Boter punka Iggy Pop praznuje 75. rojstni dan

Na odru se je gol plazil po steklu, se mazal z arašidovim maslom in se po hlačah polival z vročo vodo. Pri 75 letih Iggy Pop ni več popolnoma nor, še vedno pa je rad pomanjkljivo oblečen. Iggy Pop bo v četrtek dopolnil 75 let in še vedno živi v skladu s svojo podobo botra punka.

Pred oboževalci po vsem svetu še vedno rad nastopi zgoraj brez. "Pri mojih letih pomaga, da ostajaš radoveden," je za britanski The Guardian nedavno povedal Iggy Pop, ki se ne strinja s tistimi, ki pravijo, da je bilo prej vse boljše, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Naveličan sem poslušanja starih fantov, ki so proti uporabi elektronike," je dejal. To ne čudi, saj velja za glasbenika, ki se v svojem razvoju nikoli ni ustavil in je vedno preizkušal nove stvari.

icon-expand Iggy Pop praznuje 75. rojstni dan. FOTO: Profimedia

Iggy Pop se je 21. aprila 1947 kot James Newell Osterberg rodil v revnem prikoličarskem naselju v ameriški zvezni državi Michigan. "Bilo je noro majhno in šele kasneje sem se zavedal, česa me je to naučilo. Naučil sem se harmonije z drugimi ljudmi in to je bilo bistveno. Šele ko sem šel v veliki svet, sem ugotovil, da tam ni tako," je svojo mladost opisal Iggy Pop. Glasbenik, ki je dobil vzdevek po svoji srednješolski skupini The Iguanas, je predstavljal punk, še preden je ta sploh obstajal. Namesto ljubezni, miru in povezanosti je s svojo skupino The Stooges v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja pel o dolgčasu in frustracijah svoje generacije. Na odru je dokazoval, da ga lahko samo bolečina osvobodi dolgčasa, zato se je gol plazil po razbitem steklu, se mazal z arašidovim maslom in se po hlačah polival z vročo vodo ter okrvavljen zapuščal oder.

icon-expand Na odru je dokazoval, da ga lahko samo bolečina osvobodi dolgčasa. FOTO: Miro Majcen