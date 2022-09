Bowiejev rokopis skladbe Starman prodali za več kot 200 tisoč evrov

Rokopis besedila Davida Bowieja za klasiko Starman, ki jo je objavil na albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, s katerim je zaslovel po svetu, so na dražbi v Veliki Britaniji prodali za 227,420 evrov. "Zelo smo zadovoljni z doseženim zneskom in prepričani smo, da bo zmagovalni dražitelj besedilo upravičeno cenil in ga imel v lasti," je ob tem povedal predstavnik dražbene hiše.

Pesem Starman je izšla leta 1972 kot singl, vključena pa je bila na Bowiejev konceptualni album o Ziggyju Stardustu. Rokopis besedila so prodali za petkrat višji znesek od ocenjenih 44,700 evrov. Rokopis je v imenu zasebnega zbiratelja pridobil Olivier Varenne, vodja zbirk v Muzeju stare in nove umetnosti v Tasmaniji. icon-expand David Bowie FOTO: Profimedia "Zelo smo zadovoljni z doseženim zneskom in prepričani smo, da bo zmagovalni dražitelj besedilo upravičeno cenil in ga imel v lasti," je povedal predstavnik dražbene hiše Omega Auctions Paul Fairweather. Besedilo je bilo pred tem del Bowiejeve zbirke v muzeju Victoria & Albert v Londonu. Na strani A4 so njegove spremembe in popravki, vključno s popravljenimi pravopisnimi napakami in dodatki. Rokopis so v torek prodali na dražbi, posvečeni Bowieju in glam rocku. Prvi demo posnetek Bowiejevega Starmana so prodali leta 2019 za 57,060 evrov, potem ko je skoraj pet desetletij nabiral prah na enem od podstrešij. Na njem je mogoče slišati Bowieja, kako svojemu kitaristu Micku Ronsonu pravi, da pesmi še ni odpel do konca. Bowie, rojen kot David Robert Jones, je umrl leta 2016 v starosti 69 let v New Yorku.