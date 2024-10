Boy George z umetniškima zbirkama portretov slavnih oseb

Na vprašanje, ali je likovno ustvarjal tudi z mislijo na občinstvo, je Boy George odgovoril, da je to podobno oblačenju. "Pri 17 letih to zagotovo počneš, da bi pritegnil pozornost, pri 63 letih pa to res ni namenjeno nikomur drugemu kot tebi," je povedal, in dodal, da težko reče, ali si namerno želi biti komercialen. "Vendar se tega ne sramujem. Veste, zdi se mi, da je prodaja slik kot aplavz," je še menil. Umetnikova dela so od petka na prodaj na spletni strani založbe Castle Fine Art ter v njenih galerijah po Veliki Britaniji.

V zbirki The Originals so med drugim portret ameriškega umetnika Jeana-Michela Basquiata ter večmedijski deli Give Drag A Chance in The Space Matador .

Pevec skupine Culture Club, čigar pravo ime je George O'Dowd, je zaslovel v začetku 80. let minulega stoletja s svojim prepoznavnim glasom in androgenim videzom. Skupina je osvajala glasbene lestvice s hiti, kot so Do You Really Want to Hurt Me? in Karma Chameleon.