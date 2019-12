Božič britanske kraljeve družine

Glavna zvezda letošnjega praznovanja božiča kraljeve družine, vsaj v javnosti, ni bila ne povsem 'rdeča' kraljica, ne lepa, vitka in elegantna žena njenega vnuka Kate Middleton , ki dosledno spoštuje kraljeve tradicije, ampak njena izjemno prikupna hči, mala princesa Charlotte . Vse je navdušila, ko se ni hotela ločiti od šopka rož, ki ji ga je podaril podanik njenih let. Pa tudi ko se je na samosvoj način poklonila kraljici, mojstrici skritih sporočil, ki ni najbolj zadovoljna z letom 2019.

Ta je v božični poslanici dejala: "Jezus Kristus je svetu pokazal, kako lahko majhni koraki, za katerimi sta vera in upanje, premagajo dolgotrajne razlike in globoke delitve, in prinesejo harmonijo in razumevanje." Ob tem je še dodala, da pot ni vedno gladka in je bila letos za njih poskakujoča, vendar poudarila, da majhni koraki lahko prinesejo veliko razliko.

Mnogi Otočani so si ob tem božičnem nastopu kraljeve družine želeli videti Archieja, princa Harryja in Meghan Markle, ki pa so spet prelomili tradicijo in božič v družbi Meghanine mame Dorie praznovali daleč proč. V Kanadi. To je najbolje izkoristila mala princesa Charlotte. To je bil, ko gre za kraljevo družino, njen božič.

Kraljica je v božični poslanici še dejala, da so pogosto majhni koraki, ne pa veliki skoki tisti, ki prinesejo najbolj trajne spremembe. "Želim vam zelo vesel božič," je na koncu še voščila.