Božiček bo imel z zvezdničino hčerko polne roke dela

Poklicna plesalka, voditeljica in igralka Jenna Dewan je na svojem Instagramu objavila fotografijo prikupnega pisma, ki ga je napisala njena petletna hči Everly Tatum . Ker je pismo namenjeno Božičku, se je v njem znašel zajeten seznam želja, zaradi katerega se bo moral belobradi mož letos še posebej potruditi.

Na njenem seznamu, zapisanem na papirju rožnate barve, so se znašli čarobni dragulji, leteča dobra vila, Barbie s krili, sesalnik za princeske, udobna krila, plišasti kužki iz reklame, velika mavrična krila, samorog s krili iz Sanjske dežele, pravljična igralnica za vile, mavrična svečana obleka za kraljico Sanjske dežele, čarobna palica, s katero se lahko pogovarjaš, igra presenečenja in še nekaj presenečenj, ki jih je deklica navedla kot ''nekaj pravljičnih presenečenj, ki vključujejo samoroge, morske deklice in stvari za princeske''.